Partenza del BSB 2021 posticipato di un mese: primo round ad Oulton Park a fine giugno per favorire la presenza del pubblico in pista.

Per la terza distinta occasione negli ultimi tre mesi, cambia il calendario del BSB 2021. Il via della nuova stagione del British Superbike, originariamente già dalla partenza tardiva prevista per fine maggio, è stato posticipato di un ulteriore mese. Si partirà nel fine settimana del 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park, ma con una ragione di fondo.

VIA LIBERA AL PUBBLICO

Come risaputo, il British Superbike è un campionato particolarmente votato alla presenza del pubblico in pista, con una media (pre-pandemia) di 30.000 spettatori ad evento. Superato un 2020 con tutti i round disputatisi a porte chiuse, l’obiettivo del promoter MSVR è chiaramente quello di riportare i fans in pista. Proprio per questa ragione, con atteso un allentamento delle restrizioni dal 21 giugno prossimo, si è deciso di posticipare l’inizio del BSB 2021, annoverando diverse garanzie in tal senso da parte del governo britannico.

SI PARTE A GIUGNO

Il BSB, rientrante tra gli “élite sport” britannici in termini di presenza del pubblico, prenderà il via pertanto in piena estate. Auspicabilmente con gli spettatori presenti, tornando ove possibilità ad una “normalità” garantita dalla vaccinazione di massa anti COVID-19 che procede spedita al di là della Manica. Con quest’ultima revisione del calendario, si assisterà ad una stagione 2021 compressa con 11 round da fine giugno ad ottobre, tutti da 3 gare ciascuno, i 3 conclusivi valevoli per il tradizionale “Showdown” da quest’anno aperti ai migliori 8 piloti in classifica al termine dei primi 8 appuntamenti previsti dal calendario.

IL CALENDARIO DEL BSB 2021

25-27 giugno: Oulton Park

9-11 luglio: Knockhill

23-25 luglio: Brands Hatch GP

30 luglio – 1 agosto: Thruxton

13-15 agosto: Donington Park National

20-22 agosto: Cadwell Park

3-5 settembre: Snetterton 300

10-12 settembre: Silverstone National

24-26 settembre: Oulton Park

1-3 ottobre: Donington Park GP

15-17 ottobre: Brands Hatch GP