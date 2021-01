Cambia il calendario del BSB 2021: si partirà 1 mese più tardi

Partenza posticipata del BSB 2021 favorita dalla probabile cancellazione della North West 200: il via previsto il 29-31 maggio prossimi ad Oulton Park.

Slitta di un mese la partenza del BSB 2021. Il round inaugurale della stagione di scena ad Oulton Park, originariamente previsto per il weekend dell’1-3 maggio, è stato posticipato al fine settimana del 29-31 maggio prossimi.

PARTENZA TARDIVA

La ragione di questo rinvio del calendario è stata spiegata a chiare lettere da Stuart Higgs, direttore del BSB per conto del promoter MSVR. “Tutti i round originariamente previsti dal calendario non hanno subito modifiche. Abbiamo esclusivamente posticipato il primo appuntamento previsto ad Oulton Park. Avevamo già adottato un approccio cauto, definendo il via della stagione a maggio, al fine di lasciare le date disponibili per la disputa della North West 200. Considerando che oggi resta improbabile il regolare svolgimento di questo evento, abbiamo colto l’opportunità per arricchire maggio con diversi test, senza di conseguenza prevedere una sosta di 4 settimane dal primo al secondo round. Questo consentirà alle squadre di prepararsi meglio per l’inizio della stagione con più sessioni di prove in prossimità del primo round.”

VANTAGGI

La cancellazione del TT e (con ogni probabilità) della North West 200 consentirà pertanto al BSB 2021 di vivere una stagione molto ricca da fine maggio in avanti. Inoltre, con il via fissato 1 mese più tardi del previsto, si avrà più tempo per ragionare ed anticipare svariate problematiche: dalla “variante inglese” del COVID-19 (con annesse restrizioni) alle conseguenze comportate dalla Brexit.

TEST

Il programma di test ha subito di conseguenza diverse modifiche. Il 13 aprile si scenderà in pista a Donington Park con ulteriori date previste a Silverstone (28-29 aprile), Snetterton (11-13 maggio) e la conclusiva sessione di prove pre-campionato il 19 maggio proprio ad Oulton Park, 10 giorni antecedenti il primo weekend di gara.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DEL BSB 2021

29-31 maggio: Oulton Park

4-6 giugno: Thruxton

18-20 giugno: Snetterton 300

9-11 luglio: Knockhill

23-25 luglio: Brands Hatch GP

6-8 agosto: Donington Park National

20-22 agosto: Cadwell Park

10-12 settembre: Silverstone National

17-19 settembre: Oulton Park

1-3 ottobre: Donington Park GP

15-17 ottobre: Brands Hatch GP