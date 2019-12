BSB 2020: ecco l’entry list provvisoria

Con largo anticipo divulgata l'entry list provvisoria del BSB British Superbike 2020, una stagione che vedrà uno schieramento di ben 28 piloti al via.

A poco più di 100 giorni dal primo round, il promoter MSVR ha divulgato l’elenco iscritti provvisorio del BSB British Superbike 2020. Una stagione che registrerà la partecipazione di 6 case costruttrici e, complessivamente, di 28 piloti a tempo pieno, 24 dei quali già ufficializzati.

I PROTAGONISTI

Con il Campione 2019 Scott Redding promosso al World Superbike, il team PBM Ducati farà affidamento su Josh Brookes e Christian Iddon. Recentemente è stato annunciato inoltre VisionTrack in qualità di nuovo main sponsor in luogo di Be Wiser. Sempre in Ducati, Tommy Bridewell ha rinnovato con Moto Rapido (Oxford Racing), mentre Gino Rea correrà con una V4 R schierata dal team Bike Devil. Kawasaki, senza più il team Bournemouth, supporterà il team FS-3 con Danny Buchan e Lee Jackson, mentre McAMS Yamaha ha rinnovato la fiducia a Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran.

NOVITÀ

BMW per lo sviluppo della S1000RR si affiderà allo Smiths Racing (Peter Hickman e Alex Olsen) e TAS Racing (Bradley Ray e Taylor Mackenzie), oltre che al team OMG Racing con Luke Mossey ed Hector Barbera. Buildbase Suzuki punta su due giovani come Keith Farmer e Kyle Ryde, mentre Honda Racing UK per il debutto della nuova CBR 1000RR-R conterà sui fratelli Glenn ed Andrew Irwin.

DA ANNUNCIARE

Restano ancora 4 posti da assegnare. Il Team WD-40 GR MotoSport Kawasaki con Claudio Corti, Team 64 Motorsports, NP Motorcycles e Lee Hardy Racing, quest’ultimo presumibilmente rinnovando la fiducia a Ryan Vickers.

ENTRY LIST PROVVISORIA BSB 2020

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Yamaha – Yamaha YZF R1

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

8- Hector Barbera – OMG Racing – BMW S1000RR

12- Luke Mossey – OMG Racing – BMW S1000RR

14- Lee Jackson – Massingberg Mundy FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

18- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

21- Christian Iddon – VisionTrack PBM Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

25- Josh Brooes – VisionTrack PBM Ducati – Ducati Panigale V4 R

28- Bradley Ray – TAS BMW – BMW S1000RR

33- Keith Farmer – Buildbase Hawk Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

40- Joe Francis – Lloyd & Jones PR Racing – BMW S1000RR

41- Jack Kennedy – TAG Yamaha – Yamaha YZF R1

44- Gino Rea – Bike Devil Insurance Ducati – Ducati Panigale V4 R

46- Tommy Bridewell – Oxford Racing – Ducati Panigale V4 R

59- Matt Truelove – Raceways Yamaha – Yamaha YZF R1

60- Peter Hickman – Smiths Racing BMW – BMW S1000RR

65- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

75- Alex Olsen – Smiths Racing BMW – BMW S1000RR

77- Kyle Ryde – Buildbase Hawk Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

83- Danny Buchan – Massingberd Mundy FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

99- Taylor Mackenzie – TAS BMW – BMW S1000RR