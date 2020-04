British Supersport 2020 con 29 iscritti, 11 Moto2

L'entry list del British Supersport 2020 propone 29 piloti iscritti, 11 dei quali al via della classe British GP2 riservata alle Moto2.

Campionati fermi, ma entry list definite. Se il BSB accoglierà quest’anno 28 partenti e la Superstock 1000 britannica addirittura 40, l’elenco iscritti del British Supersport 2020 presenta uno schieramento comprensivo di 29 piloti. Tra questi, dato assolutamente non da sottovalutare, la partecipazione di ben 11 Moto2.

SUPERSPORT E MOTO2 INSIEME

La particolarità del British Supersport è infatti la commistione tra le sportive di media cilindrata derivate dalla serie e le Moto2 “prototipo”, ribattezzate da diversi anni a questa parte come British GP2. Due categorie che corrono insieme, ottenendo un duplice risultato: “recuperare” alcune Moto2 motorizzate Honda ormai in disuso, ma anche accrescere il numero di partenti.

PROTAGONISTI

Partendo dal British Supersport, con il bi-Campione in carica Jack Kennedy tornato nel BSB, tanti sono gli attesi protagonisti di questa stagione. Dal team Tyser Yamaha (ex-Integro Yamaha) con i giovani Brad Jones e Rory Skinner, alla coppia di punta Kawasaki con il team Gearlink con i rientranti James Westmoreland e Ben Currie. Presente anche MV Agusta con il team Bike Devil che affiderà due F3 675 a Jamie Perrin e Rob Hartog.

CRESCE LA BRITISH GP2

Come detto, spiccano ben 11 Moto2 al via con alcuni nomi d’eccezione. Dal recordman della North West 200 Alastair Seeley (Quattro Team ABM Racing) a Mason Law (Spirit Motorcycles), passando per il Campione British Motostar in carica Brandon Paasch.

ENTRY LIST QUATTRO GROUP BRITISH SUPERSPORT 2020

3- James Westmoreland – Gearlink Kawasaki – Kawasaki ZX-6R

5- Mason Law – Spirit Moto Corsa – Spirit SP2 (British GP2)

6- Ross Patterson – RPMMoto.com – Yamaha YZF R6

7- Richard Kerr – Campbell Motor Sport – Triumph Daytona 675

11- Rory Skinner – Tyser Yamaha – Yamaha YZF R6

12- Brad Jones – Tyser Yamaha – Yamaha YZF R6

13- Kurt Wigley – Sorrymate.com Racing – Yamaha YZF R6

18- Jodie Fieldhouse – Go Pink Racing – Ariane2 (British GP2)

20- Tom Oliver – Nova Go Racing – Chassis Factory GP (British GP2)

25- Thomas Strudwick – Spirit Moto Corsa – Spirit SP2 (British GP2)

33- Ben Tolliday – Team Tolly Racing – Yamaha YZF R6

34- Alastair Seeley – Quattro Team ABM Racing – ABM GP2 Evo (British GP2)

41- Alan Naylor – Donkey Box Racing – Yamaha YZF R6

44- Dan Jones – Lloyd & Jones PR Racing – FTR Moto M212 (British GP2)

45- Scott Swann – IFS Team Swann Racing – Yamaha YZF R6

46- Harry Rowlings – BER/Steve Jordan Motorcycles – Triumph Daytona 675

47- Jake Archer – Kovara Projects RS Racing – KALEX Moto2 (British GP2)

50- Jorel Boerboom – JB50 Bict Groep Racing – Honda CBR 600RR

55- Jack Scott – JJ Racing – Harris Moto2 (British GP2)

57- Korie McGreevy – EHA Racing – Yamaha YZF R6

60- Gran McIntosh – Mailbox Express Racing – Yamaha YZF R6

61- Ben Currie – Gearlink Kawasaki – Kawasaki ZX-6R

66- Cameron Fraser – Nova Go Racing – Chassis Factory GP (British GP2)

69- Lee Johnston – Ashcourt Racing – Yamaha YZF R6

72- Cameron Horsman – Nova Go Racing – Chassis Factory GP (British GP2)

74- Rob Hartog – Bike Devil R4R – MV Agusta F3 675

75- Jamie Perrin – Bike Devil R4R – MV Agusta F3 675

77- Charlie Morris – CM Racing – Ariane2 (British GP2)

96- Brandon Paasch – Kovara Projects RS Racing – KALEX Moto2 (British GP2)