British Superbike: Show Glenn Irwin in gara 2, Tom Sykes finisce a terra

Glenn Irwin approfitta dell’errore di Bradley Ray e firma la seconda vittoria di fila in questa spettacolare apertura del British Superbike sul tracciato National (corto) di Silverstone. Il pilota della Honda aveva cominciato l’avventura imponendosi nell’antipasto del sabato: la Fireblade, almeno su questo tracciato, non perde un colpo. Resa dei conti nella terza e ultima sfida, nel tardo pomeriggio.

Kyle Ryde non molla

Esattamente come il giorno prima, Glenn Irwin è stato impegnato allo spasimo dai due ragazzini di OMG Yamaha, Bradley Ray e Kyle Ryde scattato dalla pole in virtù del giro veloce segnato in gara 1. L’occhialuto Ray ha preso il comando, ma ha sprecato l’occasione scivolando alla Luffield. A quel punto Irwin ha rotto gli indugi: una volta davanti il 32enne della Honda UK non ha più mollato la presa, resistendo all’assalto di un Kyle Ryde sempre più determinato. Per Irwin si tratta del quinto trionfo nel BSB.

Tom Sykes finisce giù

In gara 1 l’ex iridato Superbike aveva concluso dodicesimo, piazzamento non all’altezza del blasone. La seconda è andata anche peggio: Tom è partito male, e quando navigava intorno alla quindicesima piazza è volato via. L’incidente ha causato un breve intervento della Safety Car, che non ha cambiato minimamente la situazione, visto che il tris di testa compatto era, e compatto è rimasto. Su questo tracciato particolare la Ducati non va: la migliore Panigale è finita ottava con il solito Tommy Bridewell.