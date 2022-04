British Superbike: Glenn Irwin e Honda, a Silverstone è un tris clamoroso

E tre: Glenn Irwin ha vinto anche la terza e ultima gara del round d’apertura del British Superbike disputato sul tracciato National di Silverstone. Un inizio di stagione clamoroso per la Honda Fireblade schierata dall’importatore britannico, da sempre legato a filo doppio con la HRC. La stessa moto che nel Mondiale negli ultimi due anni ha raccolto solo le briciole, in questa serie fa la voce grossa. Il regolamento è diverso, la centralina unica Motec livella gli equilibri con le altre. Inoltre Silverstone nella configurazione corta è una pista molto particolare, ma chissà che i giapponesi non comincino a farsi qualche domanda sulla gestione tecnica del progetto WorldSBK, a cominciare da chi si occupa dell’elettronica…

Bradley Ray si rialza

Glenn Irwin, 32enne al sesto successo nel BSB, come nelle due gare precedenti se l’è sudata contro i ragazzini terribili di OMG Yamaha. Stavolta è stato Bradley Ray il più incisivo: guidando con estrema aggressività ha cercato di ribaltare la situazione, ma si è dovuto arrendere per otto decimi di secondo. Il “gemello” Kyle Ryde, 20enne pupillo di Jonathan Rea, si è dovuto accontentare del decimo posto. Il protagonista della corsa precedente, secondo dietro la Honda vincitutto, stavolta ha lasciato il terzo posto del podio a Andrew Irwin, il fratello del vincitore, ben assecondato dalla BMW.

Pezzi grossi in difficoltà

In quest’apertura mancava per infortunio il campione in carica Tarran Mackenzie, ma non ha brillato il suo compagno di squadra in McAMS Yamaha, Jason O’Halloran. I temponi del venerdi non hanno avuto gran seguito e il quinto posto finale è stato il top del week end. Mancata totalmente all’appello la Ducati: anche stavolta il migliore è stato Tommy Bridewell, di nuovo settimo. Esordio difficilissimo per Tom Sykes: dopo la scivolata in gara 2, ha archiviato la giornata con un imprevedibile sedicesimo posto.

La classifica di campionato

Dopo questo primo round la situazione è la seguente: 1.Glenn Irwin (Honda) punti 75; 2. Ryde (Yamaha) 46; 3. Skynner (Kawasaki) 42; 4. Andrew Irwin (BWM) 38; 5. Ray (Yamaha) 36; 6. O’Halloran (Yamaha) 32); 7. Jackson (Kawasaki) 28; 8. Bridewell (Ducati) 26.