Chi dice che il British Superbike non forma più piloti in grado di competere in realtà mondiali, il 2023 smentisce completamente questa tesi di pensiero. In un sol colpo, il BSB ha promosso a Campionati del Mondo non uno, non due, bensì tre piloti! Nello specifico il Campione 2022 Bradley Ray, il #1 del 2021 Tarran Mackenzie e la rivelazione Rory Skinner in questa stagione correranno rispettivamente nel Mondiale Superbike, Supersport e Moto2. Chi più, chi meno, con buone moto e team. Una bella notizia per il movimento del motociclismo d’oltremanica, comportando come inevitabile conseguenza un ricambio di piloti proprio nel BSB.

NEL BRITISH SUPERBIKE I PILOTI VEDONO UN OBIETTIVO

Sin dall’istituzione del British Superbike dell’era moderna (parliamo del 1996), la tendenza delle squadre è di guardare.. in casa, ovver, ai piloti emersi dalle serie propedeutiche, i quali a loro volta vedono un obiettivo di carriera. Magari sfuma per loro la possibilità di correre in realtà internazionali, ma nel BSB hanno la concreta chance di correre con buone moto, squadre di livello e, soprattutto, da professionisti. Pagati e non paganti. Di questi tempi, quasi un lusso.

RICAMBIO NEL 2023

Come detto, con tre piloti in un sol colpo promossi ai campionati del mondo, nel BSB alcune squadre hanno puntato su giovani piloti per rimpiazzarli. In alternativa, su volti già conosciuti nel paddock, in grado di chiudere il 2022 portandosi a casa un titolo nazionale.

4 CAMPIONI 2022 PROMOSSI AL BRITISH SUPERBIKE

Per la prima volta nella storia il British Superbike accoglierà in questo 2023 contemporaneamente ben 4 piloti laureatisi Campioni nelle serie propedeutiche lo scorso anno. Per Jack Kennedy, dopo aver conquistato l’ennesimo alloro nel British Supersport, si tratterà di un ritorno nel BSB con una Yamaha R1 del Mar-Train Racing, compagine con la quale ha già disputato i conclusivi round 2022. Ci sarà anche il giovane Jack Scott, Campione British GP2 (la Moto2 d’oltremanica) con la Kawasaki del team Rapid CDH Racing.

ATTENZIONE A TODD E COOK

Molto interessante anche la doppia-promozione dei Campioni britannici Superstock 2022. Dalla 1000, Davey Todd disputerà la prima stagione completa nel BSB con il leggendario team Padgetts Honda. Affermato protagonista delle corse su strada, punta ad emergere anche nella Superbike d’oltremanica dopo un incoraggiante debutto nell’ultimo round 2022 di Brands Hatch (ritratto nella foto d’apertura). Per un giovane come Rory Skinner passato alla Moto2, FS-3 Kawasaki ha riconfermato la sua “linea verde” scommettendo su Max Cook, talentino vittorioso lo scorso anno nella Stock 600 britannica e, nel recente passato, uno dei pochi in grado di spezzare l’egemonia iberica nel Mondiale Junior Moto3. Per quanto dimostrato finora e, non da meno, per la professionalità della compagine di Nigel Snook, c’è da scommettere che a breve-medio termine anche Cook possa dire la sua.