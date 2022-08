Ancora una volata nel British Superbike: la spunta Mackenzie

Spettacolare Gara 2, altrettanto pirotecnica la conclusiva manche in programma a Thruxton, teatro del sesto appuntamento stagionale del British Superbike 2022. Rispettando il medesimo copione delle precedenti due sfide, anche in questa Gara 3 sono stati Tarran Mackenzie, Bradley Ray e Jason O’Halloran a contendersi la vittoria, scontato a dirlo con il verdetto deciso soltanto dal fotofinish. Al culmine di 20 giri tiratissimi, il Campione in carica è riuscito a spuntarla per soli 19 millesimi su Ray, con il capo-classifica di campionato questa volta terzo.

SHOW NEL BRITISH SUPERBIKE

Tenutisi qualcosa nel taschino per il finale, nei conclusivi tre giri i grandi protagonisti del weekend se le sono suonate di santa ragione, con un sorpasso dietro l’altro ed il pronostico impossibile. Una magia di Mackenzie, in grado di sfilare Ray alla Church (tratto da 220 orari…) nel corso dell’ultimo giro, ha concesso allo scozzese di conquistare la terza vittoria stagionale, confermando di essersi ormai ripreso dagli acciacchi di inizio stagione.

O’HALLORAN E RAY NELLO SHOWDOWN

Le tre gare di Thruxton hanno inoltre eletto Bradley Ray e Jason O’Halloran, con quest’ordine alle spalle di Mackenzie in Gara 3, come i primi 2 di 8 piloti ammessi direttamente allo Showdown. Per i play-off di fine stagione “O’Show” prevedibilmente si presenterà da leader, ma con i fantasmi di quanto accaduto lo scorso anno. Oltretutto con un Tarran Mackenzie tornato competitivo e combattivo come non mai.

LA GARA DEGLI ALTRI DEL BRITISH SUPERBIKE

Con Peter Hickman fuori gioco al quattordicesimo giro per un problema tecnico occorso alla propria BMW, il primo degli altri risponde al nome di Glenn Irwin, quarto su Honda per quanto a 10″ dal trio Yamaha di testa. Coriacea prestazione anche da parte di Leon Haslam (6°), mentre Tom Sykes è naufragato ai margini della top-10. Fuori gioco invece Tito Rabat e Josh Brookes, quest’ultimo quasi all’ultima chiamata per il prossimo round in agenda tra un paio di settimane a Cadwell Park dove (letteralmente) si salta al Mountain…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Thruxton Race Circuit, Classifica Gara 3

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 25’28.047

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.019

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.293

4- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 10.573

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.846

6- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.900

7- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 12.018

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 12.156

9- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.232

10- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 16.767

11- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 17.139

12- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 18.707

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 18.909

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 19.719

15- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 20.861

16- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 29.337

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 29.771

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 30.637

19- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 31.173

20- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 34.445

21- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 37.257

22- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 40.301

23- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 49.562