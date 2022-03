O’Halloran vs Sykes: è già duello nel British Superbike

Siamo soltanto alla seconda giornata di test pre-campionato, ma nel British Superbike si è già entrati nel vivo. Tempi record, confronto avvincente là davanti con vecchi, nuovi e ritrovati protagonisti a confronto. Il sabato di prove sul tracciato di Snetterton 300 si conclude con Jason O’Halloran, il grande sconfitto della stagione 2021, autore del nuovo primato della pista per il BSB in 1’46″575, ma per soli 68 millesimi di vantaggio rispetto al rientrante nella serie Tom Sykes.

TEMPI RECORD NEL BRITISH SUPERBIKE

Archiviata un’intensa giornata di prove utile per ritrovare gli automatismi dopo un prolungato periodo di inattività, i big del BSB oggi non si sono risparmiati. Nelle tre sessioni previste, in ogni turno si è registrato un continuo assalto al time attack ed al pregresso record della pista. Dapprima Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) ha piazzato un best lap di 1’47″111, ritoccato nella successiva sessione da Josh Brookes (MCE Ducati) in 1’46″686. Se il Campione 2015 e 2020 nel conclusivo turno è incappato in una scivolata alla Murrays, nei minuti conclusivi il connazionale Jason O’Halloran ha strappato la “pole” di giornata in 1’46″575, mostrandosi a suo agio con una R1 Superbike del team McAMS aggiornata e affinata rispetto alla versione 2021.

TOM SYKES VELOCE

Se vogliamo, la notizia di giornata è la competitività di Tom Sykes. In termini di giro-secco, l’iridato Superbike 2013 è sempre una garanzia e lo ha ribadito anche in sella alla Panigale V4 R del team MCE Ducati. Dopo una pregressa uscita con la moto del Test Team a Misano ed una prima presa di contatto ieri con la V4 R in configurazione BSB, “The Grinner” in 1’46″643 ha concluso ad una manciata di millesimi dal leader O’Halloran. Un bel viaggiare, anche se il focus per lui e tutto il team PBM resta e resterà la costanza di rendimento. In primis in termini di gestione degli pneumatici Pirelli sulla distanza di gara…

SVARIATE CADUTE

Detto di Josh Brookes, terzo nella graduatoria riepilogativa dei tempi, sono arrivate conferme da due giovani leoni del BSB. Il baby-prodigio Rory Skinner (20 anni, FS-3 Kawasaki) ha concluso sesto preceduto da Danny Buchan (5°) e da un Bradley Ray tutt’uno con la Yamaha 2021 schierata dal team OMG Racing. Se Tommy Bridewell completa una top-10 senza alcuna Honda presente (la miglior CBR con Glenn Irwin è tredicesima), Leon Haslam (oggi 15°) e l’acciaccato Campione in carica Tarran Mackenzie (16°), si sono registrate diverse cadute nell’arco della giornata. Tra questi proprio Tom Neave, portacolori Honda Racing UK scivolato alla Agostini, mentre al rientro post-infortunio Danny Kent (Buildbase Suzuki) è finito a terra alla Palmer comportando l’esposizione della bandiera rossa. Domani a Snetterton il Day 3 di questa prima tornata di test pre-campionato della stagione 2022.

I TEMPI DELLA 2^ GIORNATA DI TEST BSB A SNETTERTON

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’46.575

2- Tom Sykes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.068

3- Josh Brookes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.111

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.456

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.536

6- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.699

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.739

8- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.742

9- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.832

10- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.837

11- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.950

12- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.991

13- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.197

14- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.241

15- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.275

16- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.338

17- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.468

18- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.582

19- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.753

20- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.851

21- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.870

22- Dan Linfoot – iForce BMW – BMW M 1000 RR – + 1.917

23- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.214

24- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.792

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 3.214

26- Leon Jeacock – Specsavers Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.294

27- Luke Hopkins – Black Onyx Security Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 3.398

28- Dan Jones – iForce BMW – BMW M 1000 RR – + 3.922

29- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.466

30- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.329

31- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.620

32- Joe Sheldon Shaw – NP Racing – BMW M 1000 RR – + 8.580

33- Sam Cox – NP Racing – BMW M 1000 RR – + 9.832