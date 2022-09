Prima tripletta di Bradley Ray nel British Superbike

Prossimi all’inizio dello Showdown, il British Superbike vede in Bradley Ray il suo capo-classifica e pilota di riferimento. Ne ha dato prova nel fine settimana di Snetterton, con il portacolori RICH Energy OMG Racing Yamaha in grado di mettere a segno una perentoria tripletta, ovvero riuscendo a vincere tutte e tre le gare in programma.

TRIS DI BRADLEY RAY NEL BRITISH SUPERBIKE

Monopolizzata la scena in Gara 1, battuto all’ultimo giro Tarran Mackenzie in Gara 2, nella conclusiva manche in programma “Telespalla” ha atteso il momento più opportuno per sferrare l’attacco. Nello specifico, la ripartenza conseguente all’ingresso della Safety Car, resasi necessaria per la rottura in pieno rettifilo del motore della Kawasaki di Storm Stacey. Una volta ripartiti, Ray ha preso il largo, evitando un clamoroso epilogo della contesa.

VINCE NONOSTANTE 2″ DI PENALITA’

Proprio così, in quanto la direzione gara ha comminato, proprio nel corso dell’ultimo giro, 2 secondi di penalità (l’equivalente di un Long Lap Penalty) allo stesso Ray, Mackenzie e Glenn Irwin, i quali non hanno rispettato la corretta procedura di ripartenza sotto regime di Safety Car. In sostanza, non hanno rispettato la giusta distanza, aprendo il gas anticipatamente quando la SC non era ancora rientrata in pit lane.

RAY CONFERMATO VINCITORE DI GARA 3

Nonostante questi 2″ di penalità, Bradley Ray ha conservato la vittoria a precedere di 739 millesimi Peter Hickman, balzato al secondo posto a precedere Tarran Mackenzie (3°) e Glenn Irwin (4°). Il tutto in una gara dove Leon Haslam ha concluso sesto, mentre Tom Sykes ha concluso anzitempo la contesa, centrato al terzo giro da Danny Buchan al tornantino Wilson.

LA CLASSIFICA DEL BRITISH SUPERBIKE

Conclusa la Main Season, tra due settimane ad Oulton Park scatterà lo Showdown con 8 piloti in lizza per il titolo. Da capo-classifica, a quota 1061 punti si presenterà Bradley Ray a precedere di 13 lunghezze Jason O’Halloran (1048). A seguire, nell’ordine, Tarran Mackenzie (1031), Glenn Irwin (1016), Lee Jackson (1014), Kyle Ryde (1013), Rory Skinner (1009) e Tommy Bridewell (1008). Tutti gli altri piloti non ammessi concorreranno per la Riders’ Cup, mantenendo gli attuali punti totalizzati nei primi 8 round.