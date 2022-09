British Superbike: si corre commemorando la Regina Elisabetta

La Premier League di calcio si ferma, non il British Superbike. Questa la decisione del promoter MSVR (MotorSportVision Racing) e del MCRCB (Motorcycle Circuit Racing Control Board) in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta. Dopo numerose consultazioni con le autorità, il BSB affronterà regolarmente questo weekend l’ottavo round sul tracciato di Snetterton 300, decisivo per determinare i restanti quattro piloti ammessi di diritto allo Showdown.

IL BRITISH SUPERBIKE NON SI FERMA

In molti, addetti ai lavori in primis, avevano lasciato intendere che il weekend di Snetterton del British Superbike non avrebbe avuto luogo. In una situazione senza precedenti considerati i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta, lo stesso promoter si è trovato a dover discutere in corso d’opera sul da farsi. Dopo un iniziale cambiamento nel programma, con gli organi competenti è stata trovata l’intesa: il race weekend andrà regolarmente in scena, commemorando in ogni occasione la Regina Elisabetta.

CERIMONIE COMMEMORATIVE NEL WEEKEND

Ogni giorno verranno osservati 15 minuti di commemorazione della Regina Elisabetta e, prima del via di Gara 1 e 2, due minuti di silenzio. MSVR ha inoltre raccomandato a squadre e piloti di correre listati a lutto, con il podio che non vedrà il consueto cerimoniale improntato sui festeggiamenti.

BRITISH SUPERBIKE IN PISTA

Presa la decisione di correre, a Snetterton sono andate in scena le prime due sessioni di prove. Se nella mattinata su pista umida Christian Iddon (Buildbase Suzuki) è stato il più veloce, nelle FP2 si è imposto Bradley Ray (OMG Racing Yamaha), rifilando quasi 1″ a tutti. Domani consueto svolgimento delle qualifiche con Gara 1 in programma alle 16:12 locali (le 17:12 italiane).