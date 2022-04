British Superbike in pista ad Oulton Park senza Mackenzie

Per il secondo appuntamento stagionale il British Superbike torna in pista ad Oulton Park per il “May Day Bank Holiday” con una gara in programma domenica e due nella giornata di lunedì, ma senza il Campione in carica. Tarran Mackenzie, presentatosi con la ferma intenzione di correre, non è stato giudicato idoneo dalla commissione medica per tornare in sella alla propria Yamaha R1.

IL CALVARIO DI MACKENZIE

Riassunto delle puntate precedenti. Lo scorso mese di febbraio, Tarran Mackenzie si era infortunato alla caviglia destra ed alla base della tibia in seguito ad una caduta nel corso di una sessione di allenamento a Cartagena. Tornato in azione, nei test pre-campionato tenutisi a Silverstone era nuovamente finito KO, rimediando la frattura della caviglia sinistra. Complice questo (nuovo) infortunio, il 26enne motociclista scozzese si era ritrovato costretto a saltare il primo round del British Superbike di Silverstone ed a rinunciare alla wild card nel Mondiale di Assen.

BRITISH SUPERBIKE 2022 IN SALITA

I progressi registratisi negli ultimi giorni avevano lasciato una flebile speranza a Tarran Mackenzie di tornare in sella già ad Oulton Park. La consueta visita medica di controllo ha tuttavia escluso questa possibilità, con l’unfit che posticiperà di conseguenza il suo ritorno per il round di Donington Park in programma a fine maggio. Il team McAMS Yamaha affronterà pertanto questo secondo round con il solo Jason O’Halloran, classificatosi terzo nelle FP1.

FP1 NEL SEGNO DI BRADLEY RAY

Proprio nel corso dell’inaugurale sessione di prove libere sono emerse delle conferme dalla giornata di test disputatasi settimana scorsa. Bradley Ray, a cui è giovato e non poco il passaggio da BMW a Yamaha del team OMG Racing, ha impressionato con il miglior crono di 1’33″736 affermandosi come il primo e l’unico pilota ad infrangere il muro dell’1’34”. Peter Hickman, suo più diretto inseguitore con FHO Racing BMW, sconta oltre mezzo secondo, ritrovandosi davanti nell’ordine a O’Halloran, Jackson, Bridewell, Buchan ed il mattatore di Silverstone, Glenn Irwin su Honda.

CADUTA PER HASLAM, MALE SYKES

Chiude nei primi 10 con il nono tempo un ritrovato Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki), incappato a fine turno in una scivolata senza conseguenze alla Lodge. Non esce fuori per il momento dalle difficoltà Tom Sykes, addirittura 19° a 2″1 dalla vetta, con il team MCE Ducati che non naviga in buone acque nemmeno con Josh Brookes, soltanto 15°. Nel pomeriggio le FP2 che determineranno i 12 piloti ammessi di diritto al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali di domani.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Prove Libere 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’33.736

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.592

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.666

4- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.967

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.994

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.231

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.234

8- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.371

9- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.372

10- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.440

11- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.489

12- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.531

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.631

14- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.684

15- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.769

16- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.882

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.021

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kaawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.122

19- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 2.196

20- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.283

21- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.643

22- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.764

23- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.217

24- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.285

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 3.494

26- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.959

27- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.182

28- Bjorn Estment – Catfoss Suzuki by Powerslide – Suzuki GSX-R 1000 – + 4.323

29- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.362

30- David Johnson – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.692

31- Conor Cummins – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 5.327

32- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.630