Weekend di annunci per il British Superbike al Motorcycle Live

Al Motorcycle Live Show di Birmingham gran parte delle squadre del British Superbike hanno annunciato le proprie line-up di piloti per la stagione 2022.

La stagione 2022 del British Superbike scatterà dal 15 al 17 aprile prossimi a Silverstone, ma nel frattempo si è in pieno periodo di annunci per la stra-grande maggioranza delle squadre al via. In occasione del Motorcycle Live Show, tradizionale fiera motociclistica di scena a Birmingham, il “BSB Day” di sabato 11 dicembre ha ospitato una serie di annunci. Senza particolari sorprese in tal senso.

SYNETIQ BMW RINNOVA BUCHAN E IRWIN

Certamente non in casa SYNETIQ BMW by TAS. La squadra di Hector e Philip Neill, dopo il rinnovo della sponsorizzazione SYNETIQ, ha confermato Danny Buchan e Andrew Irwin anche per il 2022. Spetterà a loro il compito di portare le due BMW M 1000 RR di riferimento al top del British Superbike dopo le buone premesse emerse nel corso del 2021.

O’HALLORAN RESTA CON MCAMS YAMAHA

Nessuna sorpresa anche nel registrare il rinnovo di Jason O’Halloran con McAMS Yamaha. Dopo aver dominato la prima parte del BSB 2021, “O’Show” cercherà di far suo il titolo, strappando ove possibile il #1 conquistato dal compagno di squadra Tarran Mackenzie. In tal senso, i due annunci sono stati separati per la differente tipologia di contratto siglati dai due piloti, con “Taz” oltretutto già certo di presenziare a diverse wild card nel Mondiale Superbike.

VICKERS PASSA A FHO RACING BMW

L’unica effettiva sorpresa di questa serie di annunci riguarda Ryan Vickers. Dopo un triennio con il Lee Hardy Racing, il Campione britannico Superstock 600 2018 passerà al team FHO Racing BMW affiancando Peter Hickman. Per il giovane pilota d’oltremanica una grossa chance di carriera, considerando lo stretto rapporto tra la squadra di Faye Ho e la casa madre.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1