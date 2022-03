Dica 33: British Superbike 2022 da record di iscritti

“Dica 33” è una frase comunemente detta dal medico per accertare il nostro stato di salute al momento del controllo del torace con lo stetoscopio. Per il British Superbike, 33 piloti iscritti a tempo pieno alla stagione 2022 testimonia lo stato di salute della serie. Il più competitivo e campionato nazionale Superbike del pianeta presenta uno schieramento di partenza di alto profilo sul piano qualitativo e quantitativo, superando persino il numero massimo originariamente previsto di 32 partenti.

33 PILOTI PER IL BRITISH SUPERBIKE 2022

Non c’è che dire: 33 piloti al via è, come si suol dire, “tanta roba“. Un BSB che registra l’adesione, attraverso le filiali nazionali e team ufficialmente supportati, di 6 case costruttrici (Yamaha, Ducati, Honda, Suzuki, Kawasaki e BMW), con piloti di caratura internazionale al via. Con il #1 ben in vista sul cupolino della McAMS Yamaha R1, Tarran Mackenzie si difenderà dagli assalti di altri due ex-Campioni del BSB: da una parte Josh Brookes (MCE Ducati), dall’altra il rientrante Leon Haslam (VisionTrack Lee Hardy Racing Kawasaki).

UN CAMPIONE DEL MONDO AL VIA

Quest’anno nel BSB ci sarà inoltre il ritorno di Tom Sykes, Campione del Mondo Superbike 2013, ingaggiato da MCE Ducati (Paul Bird Motorsport). “The Grinner” si confronterà con una vasta schiera di potenziali protagonisti: da Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati) a Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), passando per il recordman sul giro del Mountain Course all’Isola di Man Peter Hickman (FHO Racing BMW).

L’ENTRY LIST DEL BENNETTS BRITISH SUPERBIKE 2022

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – iForce BMW – BMW M 1000 RR

5- Dean Harrisonn – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

7- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

10- Joe Sheldon Shaw – NP Racing – BMW M 1000 RR

11- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

13- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

14- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

16- Luke Hopkins – Black Onyx Security Honda – Honda CBR 1000RR-R

18- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

21- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

25- Josh Brookes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF-R1

31- Sam Cox – NP Racing – BMW M 1000 RR

34- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

44- Dan Jones – iForce BMW – BMW M 1000 RR

46- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

55- Leon Jeacock – Specsavers Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

66- Tom Sykes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R

68- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

69- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

77- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF-R1

79- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

89- Fraser Rogers – iForce BMW – BMW M 1000 RR

91- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR