Fratelli del British Superbike: Glenn Irwin batte Andrew a Brands Hatch

La stagione 2022 del British Superbike si è aperta a Silverstone con una tripletta di Glenn Irwin e si chiude con una sua doppietta. Dopo il successo di Gara 1, il portacolori Honda Racing UK si è ripetuto nella conclusiva gara prevista dal calendario, centrando così il suo obiettivo del weekend rappresentato dal secondo posto in campionato. Una brillante prestazione da parte dell’originario di Carrickfergus, il quale ha avuto ragione del fratello Andrew (2°) e di Danny Buchan (3°), coppia SYNETIQ BMW a completare il podio.

GLENN IRWIN VICE-CAMPIONE BRITISH SUPERBIKE 2022

Assegnato il titolo 2022 a Bradley Ray (6° in questa manche) già ieri in Gara 1, restavano più soltanto due verdetti per questa conclusiva corsa stagionale. Il riconoscimento di “runner-up” se l’è aggiudicato Glenn Irwin, dal futuro incerto (non ha ancora rinnovato con Honda e vanta altre offerte…), ma dal presente che gli ha garantito 5 vittorie quest’anno ed il secondo posto in campionato. Giù dal podio dopo il successo di Gara 2, Peter Hickman con FHO Racing BMW si è invece assicurato la Riders’ Cup, premio di consolazione per i piloti non ammessi allo Showdown.

COPPIA SYNETIQ BMW SUL PODIO

A proposito di BMW, gara del riscatto per la coppia TAS Racing con Andrew secondo a completare l’1-2 dei fratelli Irwin, mentre Danny Buchan ha concluso terzo. Leader per gran parte della contesa, una singola sbavatura alla Surtees nel corso del diciassettesimo giro l’ha fatto retrocedere dal primo al terzo posto, favorendo la festa di famiglia Irwin.

APPUNTAMENTO AL BRITISH SUPERBIKE 2023

In una gara dove non era presente Jason O’Halloran per un problema tecnico riscontrato in griglia di partenza, per il British Superbike l’appuntamento è rimandato al 2023. Primo round previsto nel fine settimana dal 6 al 9 aprile prossimi sul tracciato National di Silverstone.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch GP, Classifica Gara 3

1- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – 20 giri in 28’36.999

2- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.672

3- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.956

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 5.474

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 5.679

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 11.000

7- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 11.334

8- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 11.485

9- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 17.652

10- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 17.744

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 19.156

12- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 23.330

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 23.406

14- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 24.046

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 24.172

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 24.353

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 35.186

18- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 39.884

19- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 47.258

20- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 57.124