British Superbike a Donington per gli ultimi test pre-campionato

Conclusiva giornata di Test pre-stagionali a Donington Park per il BSB British Superbike: al circuito National non mancano gli spunti d'interesse.

L’ultima tappa del “Test Tour“, marcia di avvicinamento in quattro distinti appuntamenti alla stagione 2021 del British Superbike. Aspettando il primo round in agenda il 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park, squadre e piloti del BSB si ritroveranno domani sul tracciato National di Donington Park per la conclusiva giornata di test pre-campionato. Un’occasione per affinare le proprie armi in vista di un’intensa stagione comprensiva, da giugno ad ottobre, di ben 11 round da 3 gare ciascuno, con 29 partecipanti che attestano lo stato di salute di una serie che non sembra aver patito più di tanto l’emergenza COVID-19.

IN PISTA A DONINGTON NATIONAL

Proprio sul layout National, lo scorso anno in pieno agosto il British Superbike riprese le ostilità post-lockdown. Di tempo n’è passato, con la situazione pandemica che ha offerto al più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta di riaprire persino le porte agli spettatori. Un numero selezionato sarà ammesso alla giornata di Test ufficiale dell’East Midlands, con 4.000 presenze per il momento previste per ogni singolo giorno di attività dei weekend di gara. Un inizio per, si spera, tornare ad una progressiva normalità nel prosieguo della stagione.

SPUNTI D’INTERESSE

Sebbene si tratti di un Test pre-campionato, anche in questa circostanza non mancheranno gli spunti d’interesse. Con 29 piloti iscritti in forma permanente e 6 costruttori direttamente rappresentati, il 25esimo anniversario del BSB si prospetta pirotecnico, con una totale incertezza dei valori in campo. Nelle precedenti uscite tra Silverstone, Snetterton ed Oulton Park si è registrata una “classifica corta”, con una dozzina (e più) di piloti racchiusi in meno di 1″, con tutte le case costruttrici rappresentate. Insomma: 9 anni dopo l’istituzione della regolamentazione mono-centralina elettronica MoTeC, questa formula funziona ancora…

IL PROGRAMMA DEI TEST DI DONINGTON*

10.30 – 11.30: Bennetts BSB Session 1

13.30 – 14.30: Bennetts BSB Session 2

16.05 – 17.00: Bennetts BSB Session 3

* Orari locali

ENTRY LIST BENNETTS BSB 2021

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR

12- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

13- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

14- Lee Jackson – FS-3 Racing – Kawasaki ZX-10RR

16- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

20- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones – BMW S 1000 RR

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

40- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones – BMW M 1000 RR

44- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

46- Tommy Bridewell – Oxford Racing Ducati – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

65- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R

69- Rory Skinner – FS-3 Racing – Kawasaki ZX-10RR

74- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR

77- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

79- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.