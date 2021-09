Buon momento di Hickman nel British Superbike anche a Snetterton

Nelle prime prove libere del British Superbike a Snetterton spicca il miglior tempo proprio nel finale Peter Hickman, reduce da un gran weekend a Cadwell Park.

Dal duello tra australiani si intromette Peter Hickman. Nell’inaugurale sessione di prove libere del British Superbike a Snetterton, il recordman sul giro del Mountain Course al TT dell’Isola di Man in 1’47″978 ha spiccato il miglior riferimento cronometrico proprio alla scadere, rispondendo nel finale alla coppia aussie formata da Jason O’Halloran e Josh Brookes, a lungo in cima al monitor dei tempi.

CONFERMA DI HICKMAN

Con lo Showdown ormai in vista, Peter Hickman ed il team FHO Racing BMW sembrano aver cambiato passo. Due primi ed un secondo posto nelle tre gare di Cadwell Park, incoraggiante avvio in quel di Snetterton. Vero: presumibilmente con gomma nuova montata nel finale, tanto da scavare un solco nei confronti dei più diretti inseguitori. Tuttavia Hicky sembra vivere un buon momento, ancor più su un tracciato dove le moto con le ali dovrebbero aver qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

PRIMI VALORI IN CAMPO

Al netto dell’exploit finale di Hickman oltre che di un Ryan Vickers (2°) confermatosi ad alti livelli, la sessione ha visto gli australiani protagonisti. Da una parte un (si spera…) ritrovato Josh Brookes, leader fino ad un miglioramento finale di Jason O’Halloran. Se per quest’ultimo la pratica qualificazione allo Showdown rappresenta una mera formalità, il Campione in carica solo con un bottino pieno di successi può sperare di raddrizzare un 2021 finora disastroso.

VERSO LE FP2

Brookes quarto in queste FP1 ha preceduto nell’ordine Mackenzie, Bridewell, Irwin con Iddon, Jackson, Rea, Ray ed il rientrante Buchan a completare il novero dei dodici piloti provvisoriamente ammessi di diritto al Q2 delle qualifiche ufficiali. Sembra lontano da questo target Luke Stapleford, sostituto dell’infortunato Danny Kent in Buildbase Suzuki, ventiduesimo a 4″ dalla vetta in questa sessione.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Snetterton 300, Classifica Prove Libere 1

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – 1’47.978

2- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.267

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.478

4- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.552

5- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.588

6- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.676

7- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.690

8- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.785

9- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.075

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.082

11- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.095

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.236

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.291

14- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.724

15- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.826

16- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.019

17- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.348

18- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 3.071

19- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.407

20- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.970

21- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 3.980

22- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 4.231

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.620

24- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.696

25- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.011

26- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 6.256

