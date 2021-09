O'Halloran vince ancora nel British Superbike, ma Gara 3 a Silverstone elegge i piloti ammessi allo Showdown del British Superbike 2021: presente anche Josh Brookes.

Jason O’Halloran batte in volata per 124 millesimi Tarran Mackenzie per l’ennesimo 1-2 McAMS Yamaha, ma non è questa la notizia di Gara 3 del British Superbike a Silverstone. In una corsa intensa, inframezzata da una bandiera rossa per il cedimento del propulsore della Suzuki di Luke Stapleford con olio presente in piena traiettoria, sono stati eletti gli ultimi tre piloti ammessi allo Showdown. Accanto agli stessi O’Halloran e Mackenzie, Iddon, Bridewell e Hickman, concorreranno per il titolo 2021 anche Glenn Irwin (mera formalità) più Danny Buchan e Josh Brookes. Quest’ultimi due qualificatisi per una manciata di punti e soltanto in questa conclusiva gara della Main Season.

TOP-8 COL BRIVIDO

Per entrambi è stata una qualificazione alla Top-8 vissuta col brivido. Al penultimo giro Josh Brookes, ritrovatosi quarto con alle spalle Danny Buchan, si era ritrovato seriamente a rischio. Nell’eventualità di un sorpasso subito dal portacolori SYNETIQ BMW by TAS, il Campione 2021 sarebbe stato clamorosamente fuori dallo Showdown. In un intenso ultimo giro, Brookes è riuscito ad acciuffare il terzo posto proprio davanti a Buchan, con entrambi ammessi ai play-off per una manciata di punti a scapito di Bradley Ray, settimo in questa gara penalizzato dal dover evitare Gino Rea finito a terra nel corso delle battute iniziali del restart.

LO SHOWDOWN 2021

Tra due settimane ad Oulton Park inizierà pertanto lo Showdown, quest’anno allargato ai migliori 8 (e non più 6) piloti in classifica al termine dei primi 8 round. Con 11 vittorie in 24 gare, Jason O’Halloran si presenterà ai play-off con 1071 punti, 30 tondi tondi di vantaggio sul proprio compagno di squadra Mackenzie. In lizza per il titolo anche Iddon (-45), Bridewell (-47), Hickman (-56), Buchan (-57), Irwin (-59) e Brookes (-69). Con 225 punti in palio nelle 9 manche da disputarsi da qui alla finalissima di Brands Hatch, tutto potrà succedere. Specie in questa frenetica stagione 2021 del British Superbike…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Silverstone National, Classifica Gara 3

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 15 giri

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.124

3- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.188

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.357

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.713

6- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.749

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 4.840

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.062

9- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.453

10- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.720

11- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 5.769

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 6.847

13- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 8.304

14- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 8.617

15- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 8.818

16- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.981

17- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 9.178

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.976

19- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.355

20- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 25.280

21- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 25.628

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.