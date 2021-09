Impresa di Mackenzie: da unfit alla vittoria nel British Superbike

Tarran Mackenzie con una frattura alla mano sinistra vince Gara 2 del British Superbike a Silverstone in volata su Jason O'Halloran, Josh Brookes e Bradley Ray.

C’è spazio anche per un’impresa nel conclusivo appuntamento pre-Showdown del British Superbike a Silverstone. In Gara 2 Tarran Mackenzie, sfortunato protagonista ieri della paurosa carambola con Jason O’Halloran, conquista la vittoria in una volata-a-quattro a scapito del suo stesso compagno di squadra, un definitivamente ritrovato Josh Brookes ed uno scatenato Bradley Ray. Il tutto in una gara dove non doveva nemmeno presentarsi al via…

DA UNFIT A VINCITORE

Proprio così. In seguito al botto di Gara 1, nella serata di ieri Tarran Mackenzie era stato ritenuto “unfit” dalla commissione medica, ovvero non idoneo a partecipare alle restanti due gare in programma per una frattura alla mano sinistra. Weekend concluso così? Nient’affatto: nell’odierna mattinata ha richiesto ed ottenuto una nuova visita per il fit, con tutti gli accertamenti del caso che gli hanno concesso il lasciapassare per correre oggi. E vincere.

VOLATA-A-4

In puro stile BSB, ancor più sul layout National di Silverstone, l’ordine d’arrivo è stato definito nella consueta volata finale aperta a quattro protagonisti. Con un sorpasso all’ultimo giro alla Copse, Mackenzie si era portato davanti a Brookes, quest’ultimo successivamente sfilato anche da O’Halloran, secondo a completare l’ennesimo 1-2 McAMS Yamaha. Con Taz indiscusso protagonista di Gara 2, in lotta per la vittoria si sono ritrovati due piloti in lizza per un posto nello Showdown: il già menzionato (e ritrovato) Josh Brookes più Bradley Ray, rispettivamente terzo e quarto. Adesso la lotta per i play-off finali vede dalla settima alla nona posizione in campionato Buchan, Ray e Brookes racchiusi in soli 8 punti, con due posti in palio nella conclusiva Gara 3 in programma nel tardo pomeriggio di Silverstone.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Silverstone National, Classifica Gara 2

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 30 giri in 26’56.075

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.083

3- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.370

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.456

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.313

6- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.469

7- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 5.908

8- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.330

9- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.020

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 7.589

11- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.975

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 10.245

13- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 13.762

14- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 14.033

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 15.584

16- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 16.347

17- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 22.010

18- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 22.172

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 37.589

20- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 38.162

21- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 38.379

22- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 38.549

23- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 1’10.000

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.