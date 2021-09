Imprevedibili FP2 del British Superbike a Silverstone, che giro Ryde!

Con la pista che andava man mano asciugandosi Kyle Ryde rischia e svetta nel finale delle FP2 del British Superbike a Silverstone qualificandosi per il Q2

Si profilava come un turno poco indicativo per un sostanziale nulla di fatto. In realtà, le FP2 del British Superbike a Silverstone National hanno proposto un finale incandescente, con qualche colpo di scena. Con la pista che andava man mano asciugandosi dopo un iniziale scroscio di pioggia, nei minuti conclusivi diversi piloti si sono presi i loro bei rischi per migliorare i crono siglati nella mattinata, conquistando di conseguenza il lasciapassare per il decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali. Se Tommy Bridewell resta davanti nella combinata con il 53″6 netto delle FP1, tra i temerari figurano Kyle Ryde e Gino Rea.

SUPER FINALE

Non si sa bene e come, Kyle Ryde in 53″644 si è assicurato non soltanto il primato delle FP2, ma anche il secondo crono della combinata e l’ammissione diretta per il Q2. Tuttora non al meglio della condizione fisica per il recente infortunio al tallone sinistro rimediato a Cadwell Park, il portacolori OMG Racing BMW conferma di amare il layout National (corto) di Silverstone dove, lo scorso anno, vinse due gare con Buildbase Suzuki. A proposito di Gixxer, Gino Rea a sua volta si è inventato un giro capolavoro, ritrovandosi terzo nella combinata davanti a Jason O’Halloran e Xavi Forés, quest’ultimo in grado di indovinare un gran bel time attack che vale la Q2.

VERSO LE QUALIFICHE

Con modalità analoghe, anche Bradley Ray è rientrato tra i 12 eletti per il Q2, preceduto tuttavia da un Lee Jackson che rappresenta il suo diretto avversario nella corsa allo Showdown. Dentro anche la coppia PBM Ducati formata da Christian Iddon e Josh Brookes, quest’ultimo per il rotto della cuffia: 2 soli millesimi rispetto ad Andrew Irwin. Su un tracciato da 2.640 metri, oltretutto con 22 piloti racchiusi in 1″ nella classifica riepilogativa dei due turni di prove libere, due millesimi possono risultare determinanti…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Silverstone National, Classifica Prove Libere 1 + 2 *

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 53.600

2- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.044

3- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.115

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.202

5- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.223

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.246

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.254

8- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.274

9- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.321

10- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.346

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.356

12- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.359

13- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.361

14- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.368

15- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.377

16- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.423

17- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.442

18- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.803

19- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.814

20- Keith Farmer – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.921

21- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.988

22- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.988

23- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.239

24- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.549

25- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 2.283

26- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 2.553

27- Sam Cox – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 2.664

* I primi 12 ammessi direttamente al Q2

