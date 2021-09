British Superbike a Silverstone con vista sullo Showdown

Iniziato il weekend del British Superbike a Silverstone con le prime libere che hanno proposto in vetta Tommy Bridewell davanti alle McAMS Yamaha.

Con ancora matematicamente quattro posti per lo Showdown in palio, il British Superbike affronta questo weekend sul tracciato National di Silverstone l’ottavo round, l’ultimo antecedente i play-off che eleggeranno vincitori e vinti della stagione 2021. Un fine settimana importante per lo scacchiere del BSB, con i piloti partiti a spron battuto sin dall’inaugurale sessione di prove libere con Tommy Bridewell a far l’andatura.

SOLE, PIOGGIA, SOLE

Delle FP1 iniziate al ralentì, complice un leggero scroscio di pioggia che ha posticipato di qualche minuto l’inizio delle ostilità. Con la pista che andava man mano asciugandosi, nel finale Tommy Bridewell in 53″600 ha staccato il miglior crono della sessione a precedere la coppia McAMS Yamaha formata da Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie. Un terzetto già certo del proprio posto per lo Showdown, ancora da conquistare invece per Peter Hickman (4°) e Glenn Irwin (5°). Speranze ridotte al lumicino altresì per Gino Rea, sesto in graduatoria confermando l’incredibile (e storico) affiatamento della Suzuki GSX-R 1000 con questa pista.

VERSO LE FP2

Nella speranza di incontrare condizioni meteorologiche favorevoli, i piloti del BSB scenderanno in pista nel pomeriggio per le FP2 che determineranno i 12 piloti ammessi di diritto al Q2 delle qualifiche. Un target non semplice da raggiungere, specie con 20 piloti racchiusi in meno di 1″…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Silverstone National, Classifica Prove Libere 1

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 53.600

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.202

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.246

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.254

5- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.274

6- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.309

7- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.359

8- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.410

9- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.442

10- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.451

11- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.512

12- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.544

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.574

14- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.595

15- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.632

16- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.673

17- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.711

18- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.803

19- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.814

20- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.988

21- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.040

22- Keith Farmer – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.090

23- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.290

24- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.650

25- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 2.283

26- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 2.553

27- Sam Cox – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 3.345

