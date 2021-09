Dominio Bridewell, O’Halloran KO: si riapre il British Superbike 2021

Doppietta di Tommy Bridewell ad Oulton Park e doppio-errore di Jason O'Halloran: inizia lo Showdown del British Superbike con i primi 3 in soli 9 punti.

Effetto Showdown. Istituito nel 2010 per tenere aperti fino all’ultimo i giochi-campionato del British Superbike, in questa stagione 2021 ha rimescolato le carte dopo soltanto il primo dei tre appuntamenti previsti dal calendario. Dalla fuga di Jason O’Halloran in piena Main Season, si passa a tre piloti racchiusi in soli 9 punti con ancora 150 da assegnare. Con l’ormai ex-capo-classifica autore di un doppio-errore nel fine settimana, Tommy Bridewell festeggia un’imperiale doppietta portandosi a -9 dal nuovo leader Tarran Mackenzie, autore di una discussa prestazione in Gara 3.

DOPPIO ERRORE DI O’HALLORAN

Presentatosi questo weekend con 30 punti di vantaggio, Jason O’Halloran lascia Oulton Park con 2 lunghezze da recuperare. A terra in Gara 1, medesimo epilogo anche nella conclusiva manche dove non ha mai inciso in termini di performance, navigando ai margini della top-10. “O’Show” si è così reso conto in prima persona del (discutibile) format dello Showdown, leccandosi le ferite a favore del proprio compagno di squadra Tarran Mackenzie. Sul podio nelle prime due gare, nella terza è entrato nell’occhio del ciclone: dapprima per un contatto con Christian Iddon alla Lodge, tre giri più tardi per una situazione analoga con vittima Lee Jackson. Per “Taz” una (sacrosanta) penalità a tempo di 3″ comminatagli dalla direzione gara, passando così dal terzo al quinto posto. Poco male: adesso è lui il nuovo capo-classifica a +2 su O’Halloran, +9 su Bridewell.

BRIDEWELL DOMINATORE

Proprio così. Tommy Bridewell, presentatosi ad Oulton Park con 47 punti da recuperare, si ritrova adesso a soltanto 9 lunghezze dalla testa della classifica. Vincitore in Gara 2, si è ripetuto nella terza con un dominio senza discussioni, testimoniato dagli 8″ di vantaggio effetti sul plotone degli inseguitori. Il portacolori Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati si è preso tutto il tempo per festeggiare il terzo hurrà stagionale, distanziando un ritrovato Josh Brookes (2°) e Bradley Ray, terzo in seguito alla penalità subita da Mackenzie. Settimana prossima a Donington Park altre tre gare in programma, per un British Superbike 2021 all’insegna dell’imprevedibilità.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Gara 3

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 18 giri in 28’31.689

2- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 5.972

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 6.671

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 9.286

5- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 9.502

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 11.021

7- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 15.890

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 15.956

9- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.082

10- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 24.721

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 32.225

12- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 32.246

13- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 32.838

14- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 32.884

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 43.805

16- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 51.902

17- Michael Dunlop – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 55.189

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 55.278

19- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 57.295

20- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 1’32.915

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.