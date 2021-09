Doppietta BMW nelle prime libere del British Superbike ad Oulton Park

Scatta lo Showdown del British Superbike 2021 con 13 piloti racchiusi in meno di 1" al termine delle FP2 con la doppietta BMW a firma Buchan-Hickman.

Ad Oulton Park prende il via lo Showdown del British Superbike con 8 piloti a caccia del titolo 2021 ed una BMW in gran forma. Questo il responso dell’inaugurale sessione di prove libere che ha proposto due M 1000 RR ai primi due posti con Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) e Peter Hickman (FHO Racing BMW) separati tra loro di soli 36 millesimi, al top in un plotone di 13 piloti racchiusi in meno di 1″.

1-2 BMW NELLE FP1

Qualificatosi ai play-off di fine stagione per il rotto della cuffia a Silverstone, Danny Buchan in 1’35″067 si è appropriato del miglior tempo allo scadere delle FP1, lasciando a poco meno di 4 centesimi un Peter Hickman costantemente in cima al monitor dei tempi. Artefice proprio ad Oulton Park del primo podio della nuova BMW M 1000 RR, “Hicky” ha concluso secondo la sessione a precedere un altro pilota ammesso allo Showdown come Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati) con, a seguire, tre piloti fuori dalla top-8 oggi in lotta per la Riders’ Cup: Lee Jackson, Andrew Irwin e Bradley Ray.

O’HALLORAN OTTAVO

Con Ryan Vickers settimo e finito a terra nei minuti conclusivi delle FP1 in piena Brittens, per ritrovare il capo-classifica di campionato Jason O’Halloran bisogna scendere fino all’ottava posizione. Non un problema per l’australiano di casa McAMS Yamaha, autore di una spettacolare tripletta su questa pista lo scorso mese di giugno, il quale insieme a Tarran Mackenzie (13° in questa sessione, 2° in campionato a -30 dal proprio compagno di squadra) vestirà da domani i colori del 60° anniversario di partecipazione Yamaha ai Gran Premi.

VERSO LE FP2

Considerando il gruppone di 13 piloti racchiusi in meno di 1″, si prospetta una seconda sessione di prove libere avvincente con aperta la caccia della qualificazione diretta al Q2 delle qualifiche ufficiali riservata ai migliori 12 della combinata FP1-FP2.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Prove Libere 1

1- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 1’35.067

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.036

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.139

4- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.180

5- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.274

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.301

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.330

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.335

9- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.398

10- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.405

11- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.548

12- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.673

13- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.981

14- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.781

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.946

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.349

17- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.673

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.868

19- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.978

20- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.987

21- Michael Dunlop – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.544

22- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 3.613

23- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.822

24- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.637

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.680

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.