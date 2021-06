British Superbike Oulton Park Qualifiche: Bridewell in pole

Tommy Bridewell si assicura la pole per Gara 1 del British Superbike ad Oulton Park in un Q2 infuocato: 15 piloti in 9 decimi, le prime 3 file in 0"391!

Nuovo format di qualifiche, rinnovate emozioni per il British Superbike. Colpi di scena, sorprese nelle prime file, ma soprattutto il consueto, certificato, sostanziale equilibrio di massima. Nel decisivo Q2 di Oulton Park che ha aperto la stagione 2021, la top-15 è stata racchiusa in soli 9 decimi di secondo, con le prime 3 file addirittura in 391 millesimi. Ad aggiudicarsi la prima pole dell’anno nuovo è stato così Tommy Bridewell, in 1’34″494 davanti a tutti con la Ducati Panigale V4 R del team Moto Rapido di Steve ‘Wilf’ Moore, con proprio la casa di Bologna a mettere a segno una perentoria doppietta con Christian Iddon secondo.

BRIDEWELL TORNA IN POLE

Sul tracciato della sua prima vittoria da Ducatista (stagione 2019), TB46 ha indovinato un gran bel giro sufficiente per lasciare ad una manciata di millesimi i più diretti inseguitori. Nello specifico, 0″173 rispetto al già menzionato Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati), 0″197 nei confronti di Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha), terzo a completare la prima fila di Gara 1 in programma questo pomeriggio alle 16:15 locali (le 17:15 italiane).

PROBLEMA TECNICO PER O’HALLORAN

Manca qualcuno tra i big? Più di uno, a dir la verità. Per quanto mostrato nelle prove, uno dei pretendenti alla pole del calibro di Jason O’Halloran non ha potuto sferrare l’attacco alla pole per un problema tecnico occorso alla propria Yamaha R1 con ancora 6 minuti di Q2 da disputarsi. L’australiano si è in ogni caso qualificato quarto ad aprire una seconda fila comprensiva delle prime due (nuove) BMW M 1000 RR: la #60 del FHO Racing condotta da Peter Hickman (5° sebbene non sia propriamente uno specialista delle qualifiche…), la #77 di Kyle Ryde con i colori OMG Racing, sesto dopo aver superato con il miglior tempo la “tagliola” del Q1.

BROOKES NONO

In una qualifica così combattuta e dall’esasperato livello di competitività, il Campione in carica Josh Brookes ne fa le spese tanto da ritrovarsi nono in griglia con il medesimo crono, spaccato al millesimo, di Glenn Irwin, ottavo ed a sua volta tradito da un problema tecnico alla Fireblade Triple R #2. Davanti a loro si rivede Bradley Ray, settimo a conferma del buon momento di casa OMG Racing BMW, con Gino Rea a completare la top-10 con la prima Buildbase Suzuki. Qualifiche-no altresì per la coppia TAS BMW formata da Danny Buchan (11°) ed Andrew Irwin (14°) con Ryan Vickers tredicesimo con la più veloce delle Kawasaki Ninja ZX-10RR MY2021. Qualificatosi per il Q2, si ritroverà diciottesimo in griglia invece Josh Owens complice una caduta nei minuti conclusivi del Q1 nel tratto delle Cascades.

XAVI FORÉS KO

Non prenderà parte alle 3 gare in programma invece Xavi Forés. Al ritorno nel BSB, questa volta con il team FHO Racing BMW, il pilota spagnolo è incappato in una rovinosa caduta ieri nelle FP1 rimediando una lesione allo scafoide del polso destro. Dopo un tentativo questa mattina nelle FP3 con soli 3 giri compiuti, Forés è stato costretto ad alzare bandiera bianca, con l’auspicio di tornare in azione tra due settimane a Knockhill. Proprio sul tracciato scozzese, due anni or sono, si assicurò la sua prima nonché unica pole position nella serie con Honda Racing UK.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 1’34.494

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.173

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.197

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.209

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.263

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.279

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.323

8- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.391

9- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.391

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.457

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.495

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.617

13- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve – Kawasaki ZX-10RR – + 0.656

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.712

15- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.959

16- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.316

17- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.400

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – senza tempo

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

8- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

9- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

13- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve – Kawasaki ZX-10RR

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

15- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

16- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

17- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

20- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

21- Bjorn Estment – Catfoss/Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000

22- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

23- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

24- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR

25- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

26- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R

27- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR

28- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.