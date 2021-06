British Superbike Oulton Park Gara 1: O’Halloran apre la stagione 2021

Jason O'Halloran con McAMS Yamaha si impone in Gara 1 del British Superbike ad Oulton Park battendo i Ducatisti Christian Iddon e Tommy Bridewell.

Ha concluso il 2020 del British Superbike da pilota più veloce e marcando il maggior numero di punti, ha aperto la stagione 2021 con una perentoria vittoria. Jason O’Halloran si impone nella prima di tre gare in programma del BSB sul tracciato di Oulton Park, regolando dopo un acceso confronto a suon di giri veloci i Ducatisti Christian Iddon e Tommy Bridewell, con quest’ordine a completare il podio. In 14 giri rivelatisi particolarmente selettivi, con una grande intensità sul piano delle performance, “O’Show” ha dato seguito al suo straordinario stato di forma evidenziato nei test pre-campionato. Oltretutto, rimediando ad un brivido vissuto nel corso delle qualifiche ufficiali.

DAL MOTORE KO ALLA VITTORIA

Per O’Halloran non tutto è filato liscio nel sabato di attività sui saliscendi di Oulton Park. Favoritissimo per la conquista della pole, nel decisivo Q2 la sua R1 lo ha abbandonato sul più bello, per una semplice ragione: motore KO. Sostituito in un paio d’ore dai meccanici McAMS Yamaha, con un nuovo propulsore in Gara 1 non ha lasciato scampo agli avversari. Rimasto a stretto contatto di Christian Iddon, all’ottavo dei 14 giri previsti ha sferrato l’attacco alla Old Hall, gestendo moto e gli pneumatici fino all’esposizione della bandiera a scacchi.

GARA SELETTIVA

Le elevate temperature e le nuove specifiche Pirelli (SCX compresa) hanno giocato un ruolo determinante nel rendere selettiva la prima manche in programma. O’Halloran è stato il pilota in grado di massimizzare al meglio il pacchetto a disposizione, senza forzare mai più del dovuto, tenendosi sempre qualcosa nel taschino. Lo testimonia il giro più veloce (che vale, da regolamento, la pole per Gara 2) in 1’34″715 siglato al penultimo giro, guadagnando quei 6 decimi risultati preziosissimi per regolare un determinato Iddon. Per l’australiano classe 1987 arriva così la quinta vittoria in carriera nel BSB, confermando il suo straordinario feeling con Oulton Park dove, per l’appunto, ha ottenuto 3 delle 5 affermazioni finora conseguite nella serie.

DUCATISTI SUL PODIO

L’intensità della gara viene testimoniata dal fatto di ritrovare Christian Iddon (2°, VisionTrack PBM Ducati) ed il poleman Tommy Bridewell (3°, Moto Rapido Ducati) a ruota della R1 #22 sul traguardo, con altri piloti che hanno pagato dazio sulla distanza. Il pokerissimo originariamente in fuga si è scremato nel finale con Tarran Mackenzie (complice anche un proprio errore) quinto preceduto da un agguerrito Peter Hickman, quarto con la nuova BMW M 1000 RR del debuttante FHO Racing, lasciando tuttavia qualcosa come 5″ negli ultimi giri. M o S che sia, la BMW nel BSB apparentemente continua a faticare nella gestione dell’usura degli pneumatici…

DOMANI ALTRE DUE GARE

Ci ha messo una pezza dopo il motore in fumo nelle qualifiche Glenn Irwin, sesto in rimonta con la Honda vestita HRC avendo ragione di Kyle Ryde (OMG Racing BMW) e delle nuove Kawasaki ZX-10RR condotte da Lee Jackson (FS-3 Racing) e Ryan Vickers (Lee Hardy Racing) rispettivamente in ottava e nona posizione. Completa la top-10 un irriconoscibile Josh Brookes, addirittura decimo a 17″ dalla vetta, con una serie di problematiche tuttora irrisolte nel fine settimana. Peggio è andata a Bradley Ray, fuori gioco al secondo giro per un problema tecnico, finiti a terra invece Andrew Irwin e Joe Francis più Danny Kent, scivolato alla Lodge quando navigava in ottava posizione alla prima uscita con Buildbase Suzuki. Domani le restanti due gare in programma, entrambe articolate sulla distanza di 18 giri.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 14 giri in 20’40.840

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.630

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.408

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 5.913

5- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 12.954

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 15.889

7- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 16.155

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.578

9- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.074

10- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 17.918

11- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 19.647

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 23.817

13- Rory Skinner – FS-3 Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 26.813

14- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 36.600

15- Bjorn Estment – Catfoss/Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 39.899

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 44.140

17- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 52.119

18- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1’00.138

19- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1’12.823

20- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 1’20.020

21- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – a 1 giro

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.