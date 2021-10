Si accende lo Showdown del British Superbike: Mackenzie da record

Il nuovo capo-classifica del British Superbike Tarran Mackenzie viaggia su tempi record nelle FP2 di Donington Park, tutti i big qualificati per il Q2.

Tempi record, dodici piloti qualificatisi direttamente per il Q2 e racchiusi in meno di 1″ con tutti i big presenti. Il weekend del British Superbike a Donington Park, penultimo appuntamento stagionale nonché secondo dello Showdown, non ha tradito le attese con tutte le premesse per 3 gare avvincenti nel prosieguo del fine settimana. Prima di una bandiera rossa esposta a 3 minuti dal termine per le cadute (separate tra loro) di Andrew Irwin e Gino Rea, il nuovo capo-classifica di campionato Tarran Mackenzie in 1’28″708 ha siglato il nuovo primato della pista del BSB. Un gran bel viaggiare a scapito dei più diretti inseguitori in campionato Jason O’Halloran e Tommy Bridewell, rispettivamente quarto e dodicesimo in graduatoria.

MACKENZIE OK

Conquistata la leadership del campionato in quel di Oulton Park, Tarran Mackenzie ha iniziato con il piglio giusto il fine settimana. Solitamente un po’ sottotono il venerdì, in questa circostanza ha cambiato passo siglando il nuovo riferimento di Donington Park per il British Superbike, mostrandosi veloce e costante nel rendimento. Se Taz primeggia, alle sue spalle figurano Christian Iddon (PBM Ducati) e Danny Buchan (TAS BMW) a meno di 2 decimi, con il compagno di squadra in McAMS Yamaha, Jason O’Halloran, quarto a 299 millesimi dalla vetta.

ANCHE BRIDEWELL NEL Q2

Come detto, tutti i big del BSB si sono qualificati direttamente per il decisivo Q2 delle prove ufficiali. Tra questi non mancano gli altri piloti dello Showdown come Peter Hickman (settimo dopo la caduta di questa mattina), Josh Brookes (8°) e Glenn Irwin (10°) più Tommy Bridewell. Il mattatore di Oulton Park è rientrato nella top-12 proprio nel finale, estromettendo Kyle Ryde costretto di conseguenza a passare per il Q1.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Donington Park, Classifica Prove Libere 1 + 2 *

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’28.708

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.121

3- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.180

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.299

5- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.304

6- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.380

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.403

8- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.461

9- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.475

10- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.596

11- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.770

12- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.967

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.127

14- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.148

15- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.376

16- Joe Francis – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.378

17- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.560

18- Naomichi Uramoto – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.682

19- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.710

20- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.920

21- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.309

22- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.934

23- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.938

24- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 3.722

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.482

26- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.639

27- Jesse Trayler – NP Motorcycles – BMW M 1000 RR – + 8.624

* I primi 12 ammessi direttamente al Q2

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.