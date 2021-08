Capolavoro O’Halloran: sua Gara 1 del British Superbike a Donington

Otto piloti nel gruppo di testa, ottava vittoria stagionale nel British Superbike: con una strategia perfetta Jason O'Halloran conquista Gara 1 a Donington National.

In questa prima parte della stagione 2021 il British Superbike è quel campionato dove ci sono 18 piloti racchiusi in 7 decimi nelle qualifiche, si registrano gare spettacolari, c’è un equilibrio sostanziale tra le case costruttrici impegnate, ma alla fine vince sempre Jason O’Halloran. Per svariate ragioni. Da una parte, perché in questo momento è decisamente il pilota più forte e concreto in pista. Dall’altra, perché sta vivendo uno stato di grazia e non offre agli avversari l’opportunità di attaccarlo. Ne ha dato prova in Gara 1 sul tracciato National di Donington Park dove ha messo a segno l’ottava vittoria in 13 gare finora disputate.

SEMPRE O’HALLORAN

Questo successo per O’Show è maturato grazie ai suoi punti di forza. Non farsi prendere dalla foga in situazioni problematiche, vedi l’ingresso della Safety Car dovuto alla caduta alla Coppice di Joey Thompson, o la lotta intestina in casa McAMS Yamaha con Tarran Mackenzie. Forte di un cambio-di-passo travolgente, al giro di boa della contesa ha forzato l’attacco per il primato e, a pista libera, impresso un ritmo forsennato per chiunque. Sempre sull’1’06” basso, impreziosito dal nuovo record del layout National in 1’06″137.

MACKENZIE E IRWIN SUL PODIO

Una prova di forza per il motociclista australiano sempre più capo-classifica di campionato, il quale ha lasciato a quasi 2″ sul traguardo Glenn Irwin e Tarran Mackenzie. Per il nordirlandese il secondo podio stagionale su un tracciato favorevole alle peculiarità della sua Honda CBR 1000RR-R, per lo scozzese una cocente delusione dopo aver lottato curva-su-curva con O’Halloran per 2/3 di gara. Alla concorrenza restano le briciole, con Christian Iddon (perse le FP3 per un problema tecnico) quarto avendo la meglio su Tommy Bridewell ed uno scatenato Ryan Vickers, sesto con il podio ormai nel mirino. Una gara dove, a sprazzi, si è messo in mostra Andrew Irwin, settimo e a lungo nel plotoncino di 8 piloti di testa dal quale è sempre escluso Josh Brookes. Il ritorno al #25 è l’unico cambiamento finora riscontrato nel weekend, come testimonia la deficitaria diciottesima posizione di Gara 1, transitando sul traguardo dopo la musica.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Donington Park National, Classifica Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 20 giri in 22’48.014

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.866

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.944

4- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.429

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 4.048

6- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.671

7- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 5.731

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.984

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 6.175

10- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 6.195

11- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 8.045

12- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 12.286

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 12.672

14- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 13.536

15- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.727

16- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.863

17- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.400

18- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 23.242

19- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 26.323

20- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 26.412

21- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 27.513

22- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 30.857

23- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 32.802

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.