O’Halloran vince Gara 3 a Cadwell Park e decolla nel British Superbike

Sfruttando un errore all'ultimo giro di Peter Hickman, Jason O'Halloran si impone in Gara 3 del British Superbike a Cadwell Park e scappa via in classifica.

Una vittoria servitagli su un piatto d’argento da Peter Hickman, ma nel British Superbike non si butta via mai nulla. Men che meno se si tratta di un successo in gara a Cadwell Park. Nella terza manche in programma sull’iconico tracciato britannico, Jason O’Halloran conquista la nona affermazione stagionale nel BSB, involandosi sempre più al comando della classifica di campionato. Rimasto costantemente a ridosso della BMW #60, sfruttando una sbavatura di Hicky nel corso dell’ultimo giro, l’australiano ha archiviato il fine settimana con l’ennesimo hurrà di questo suo fantastico 2021, guardando tutti gli avversari dall’alto verso il basso.

HICKY SBAGLIA, O’SHOW VINCE

Dopo il successo nelle prime due gare, mancava davvero poco a Peter Hickman per celebrare una sensazionale tripletta in quel di Cadwell Park. Preso il comando delle operazioni al quinto dei diciotto giri previsti, soltanto una sua piccola sbavatura all’inizio della conclusiva tornata ha precluso al pilota FHO Racing BMW di calare il tris. In un innesco di highside in uscita dalla Coppice, Hickman miracolosamente è rimasto in sella, dovendo tuttavia cedere la prima posizione a O’Halloran, fino a quel momento rimasto costantemente a stretto contatto e pronto, come in questa circostanza, a sfruttare la benché minima sbavatura del rivale.

O’HALLORAN IN FUGA

Così O’Halloran ha messo a segno il nono centro 2021, oltretutto conquistando il “Summer Grand Slam“, riconoscimento riservato al pilota in grado di totalizzare il maggior numero di punti tra Donington Park National e Cadwell Park. Decisamente più importante per lui i pensieri rivolti al campionato, dove annovera un monumentale vantaggio sui più diretti (si fa per dire) inseguitori. Complice il forfait di Tarran Mackenzie ed il rendimento in passivo di Christian Iddon questo weekend, sono 119 i punti di vantaggio nella Main Season. Ma non solo: guardando già allo Showdown, si presenterebbe in questo momento ai conclusivi play-off di fine stagione con 33 punti di vantaggio su Iddon, da amministrare nelle conclusive 9 manche.

BRIDEWELL SUL PODIO

Come nelle precedenti gare, a tenere alti i colori Ducati ci ha pensato Tommy Bridewell (Oxford Products Racing Moto Rapido), terzo a precedere Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) e, quantomeno per questo weekend, un ritrovato Josh Brookes. Il Campione in carica ha concluso quinto distanziando Irwin e Iddon, con Bradley Ray ottavo ritrovandosi provvisoriamente tra gli 8 eletti per lo Showdown. Archiviato il weekend di Cadwell Park con Peter Hickman, con due primi ed un secondo posto, laureatosi “King of the Mountain“, il BSB tornerà in azione nel weekend del 3-5 settembre prossimi a Snetterton per il settimo round.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Cadwell Park, Classifica Gara 3

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 18 giri in 26’07.054

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.203

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.332

4- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.832

5- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 6.004

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 8.953

7- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 9.351

8- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 9.669

9- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 10.135

10- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.308

11- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 17.592

12- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.862

13- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 19.289

14- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 28.847

15- Tim Neave – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 34.431

16- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 40.598

17- Joe Sheldon Shaw – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 41.684

18- James Hillier – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1’28.243

19- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – a 1 giro

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.