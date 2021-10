Mackenzie vince Gara 1 aspettando il gran finale del British Superbike

Importantissima vittoria di Tarran Mackenzie in Gara 1 a Brands Hatch: domani le ultime 2 manche del British Superbike 2021 con 4 piloti racchiusi in 26 punti ed in corsa per il titolo.

A prescindere da come finirà la stagione 2021 del British Superbike, con il successo di Gara 1 a Brands Hatch Tarran Mackenzie non avrà nulla da rimproverarsi. Una vittoria di testa, mantenendo i nervi ben saldi, rispondendo colpo-su-colpo dagli assalti di due dei restanti tre suoi avversari nella corsa al titolo. Al culmine di una contesa inframezzata dall’ingresso della Safety Car per lo schianto alla Hawthorn Bend di Josh Owens (fortunatamente illeso), “Taz” regola in volata per soli 160 millesimi Tommy Bridewell, rafforzando la propria leadership in campionato.

MACKENZIE BATTE I DUCATISTI

Lasciato sfogare Christian Iddon, giusto al nono giro ed una volta superata l’interlocutoria neutralizzazione della corsa, Mackenzie ha preso il comando delle operazioni. Abbozzato un tentativo di fuga, negli ultimi giri ha dovuto fronteggiare gli assalti di uno scatenato Tommy Bridewell, il più veloce in pista facendo volare la Ducati Panigale V4 R del team Moto Rapido. Al culmine di un intenso ultimo giro, il figlio d’arte ha messo a segno la personale ottava affermazione del 2021, consolidando il vantaggio in classifica. Adesso son 22 i punti di margine su O’Halloran (soltanto 4°), 24 e 26 rispettivamente su Iddon e Bridewell.

DOMANI IL GRAN FINALE

Un bel tesoretto da amministrare domani nelle conclusive due gare con 50 punti in palio, dove Mackenzie scatterà dalla prima fila di Gara 2 affiancato dal poleman Bridewell. Ma, come sempre nelle finalissime del British Superbike, tutto può davvero succedere…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Brands Hatch, Classifica Gara 1

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 16 giri in 22’14.281

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.160

3- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.636

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 6.675

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 6.965

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.976

7- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 8.994

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.084

9- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.382

10- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 12.446

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 13.349

12- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.404

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 13.648

14- Joe Francis – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 15.589

15- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 20.276

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 20.363

17- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 26.703

18- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 28.853

19- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 29.348

20- Leon Jeacock – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 30.359

21- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 43.463

22- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 43.715

23- Jesse Trayler – NP Motorcycles – BMW M 1000 RR – + 1’33.226

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.