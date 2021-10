Si rivede O’Halloran a Brands Hatch nella finale del British Superbike

Presentatosi allo Showdown del British Superbike con 30 punti di vantaggio, adesso O'Halloran insegue a 10 lunghezze, ma fa registrare il miglior tempo nelle FP2 di Brands Hatch.

Con l’inizio dello Showdown, Jason O’Halloran ha depauperato tutto il vantaggio costruito nella Main Season del British Superbike 2021. Da 30 punti di margine sul proprio compagno di squadra Tarran Mackenzie, questo weekend a Brands Hatch si ritrova costretto ad inseguire a 10 lunghezze di svantaggio. Considerato questo gap, per coronare il sogno di laurearsi Campione del BSB dovrà dar tutto, senza risparmiarsi o far ragionamenti di classifica. Aspettando le tre gare in programma, “O’Show” se non altro si è garantito il miglior tempo delle prove del venerdì.

O’HALLORAN AL TOP

Con l’1’25″229 siglato con gomma nuova nel finale, Jason O’Halloran ha spiccato il best lap delle FP2 a comandare un gruppone di 14 piloti racchiusi in poco più di 1/2 secondo. Una ritrovata competitività dopo le batoste subite tra Oulton Park e Donington che gli garantisce un vantaggio sul piano prestazionale rispetto a Mackenzie, sesto in questa sessione e, come spesso gli capita il venerdì, mai particolarmente competitivo. Tra le due McAMS Yamaha, si sono intromesse le due PBM Ducati di Josh Brookes (fuori dai giochi-campionato) e Christian Iddon (a -15 dalla vetta), più la Kawasaki FS-3 del riconfermato Lee Jackson.

TOP 12

Tra i 12 piloti ammessi direttamente al Q2 delle qualifiche ufficiali non mancano nemmeno Peter Hickman e Danny Buchan, quinto e settimo, con l’altro legittimo pretendente al titolo Tommy Bridewell undicesimo. Domani la disputa della prima di tre gare in programma con, presumibilmente, un’ulteriore selezione tra i contendenti al titolo 2021 del British Superbike.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Brands Hatch, Classifica Prove Libere 1 + 2 *

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’25.229

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.103

3- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.136

4- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.236

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.246

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.256

7- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.266

8- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.337

9- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.345

10- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.353

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.391

12- Joe Francis – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.448

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.462

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.516

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.089

16- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.471

17- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.520

18- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.662

19- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.140

20- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.155

21- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.199

22- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.410

23- Leon Jeacock – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.702

24- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.764

25- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.990

26- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.035

27- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.536

28- Jesse Trayler – NP Motorcycles – BMW M 1000 RR – + 6.750

* I primi 12 ammessi direttamente al Q2

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.