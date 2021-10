Iniziata la super finale del British Superbike 2021

Prima sessione di prove libere a Brands Hatch dell'ultimo round del British Superbike 2021 con 6 piloti in corsa per il titolo, svetta Peter Hickman.

Quattro piloti racchiusi in soli 21 punti con 75 ancora in palio, altri due ancora in corsa per la conquista del titolo, il tutto in un’inaugurale sessione di prove libere che ha proposto 12 piloti compresi in 1″. La finalissima in gara tripla del British Superbike 2021 di scena a Brands Hatch prospetta molteplici tematiche d’interesse, con le FP1 che hanno rivoluzionato un po’ i valori in campo. Peter Hickman, tra i sei piloti tuttora in lizza per la vittoria finale di campionato, in 1’25″841 ha spiccato il miglior riferimento cronometrico a precedere di una manciata di millesimi Gino Rea e Danny Buchan, con gli altri pretendenti al titolo a seguire.

HICKMAN AL TOP

Con la BMW M 1000 RR del FHO Racing al top sin dai primi minuti della sessione, nel finale Peter Hickman ha ribadito il promettente avvio di weekend con due tornate sotto l’1’26”, quanto basta per tener testa di 63 millesimi un Gino Rea (Buildbase Suzuki) reduce dalla doppietta sotto la pioggia di Donington Park. Con Danny Buchan terzo, Tommy Bridewell (-21 in campionato) figura quarto davanti a Josh Brookes e Bradley Ray, con il capo-classifica di campionato Tarran Mackenzie settimo. A proposito dei piloti che concorreranno per il titolo nelle tre gare, Jason O’Halloran (10 punti dal proprio compagno di squadra) è decimo davanti a Christian Iddon, undicesimo e con 15 lunghezze da recuperare dalla vetta.

SI PARLA DI 2022

Aspettando le FP2 in programma nel tardo pomeriggio, a Brands Hatch si parla già di 2022. In ordine di tempo, gli ultimi annunci recitano il passaggio dell’OMG Racing da BMW a Yamaha, mentre Luke Mossey si è accordato con TAG Racing Honda per la prossima stagione, anticipando il suo debutto con la CBR 1000RR-R già questo fine settimana con annesso quindicesimo crono nel corso delle FP1.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Brands Hatch, Classifica Prove Libere 1

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – 1’25.841

2- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.063

3- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.127

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.256

5- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.402

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.468

7- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.477

8- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.535

9- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.568

10- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.654

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.735

12- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.918

13- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.975

14- Joe Francis – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.102

15- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.640

16- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.765

17- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.873

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.081

19- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.168

20- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.275

21- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.808

22- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.048

23- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 3.248

24- Leon Jeacock – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.371

25- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.972

26- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.577

27- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.677

28- Jesse Trayler – NP Motorcycles – BMW M 1000 RR – + 7.850

