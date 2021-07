O’Halloran torna 1° nel British Superbike in Gara 2 a Brands Hatch

Jason O'Halloran resiste a Tommy Bridewell e torna alla vittoria in Gara 2 del British Superbike a Brands Hatch, Christian Iddon quinto perde la leadership.

In due giorni, le due facce di Jason O’Halloran nel British Superbike. A terra per un errore che proprio non ci voleva sabato nel corso delle qualifiche ufficiali, indiscusso protagonista di Gara 2 a Brands Hatch che sancisce il suo ritorno alla vittoria e, contestualmente, al comando della classifica di campionato. L’australiano del team McAMS Yamaha ha inanellato la quarta affermazione in otto gare finora disputate, rendendosi protagonista di una prestazione d’autore che gli ha permesso di rispondere agli assalti di un determinatissimo Tommy Bridewell.

VITTORIA E LEADERSHIP

Autore di una spaventosa rimonta ieri in Gara 1 dalla sesta fila fino alla top-5, in questa circostanza il vice-Campione BSB in carica ha avuto vita (relativamente) più facile. Dalla seconda fila si è prontamente agganciato al terzetto di testa originariamente formato da Buchan e Iddon, per poi sferrare al quinto giro l’attacco per il primato. Da quel momento in avanti O’Show ha gestito moto, energie e gli pneumatici, rispondendo colpo-su-colpo al tentativo di riaggancio da parte di Tommy Bridewell, nuovamente secondo con Moto Rapido Ducati.

IDDON QUINTO

Con Christian Iddon quinto e crollato proprio sul finale, O’Halloran si riappropria così della leadership della Main Season con 3 punticini di vantaggio, ma con un buon gruzzoletto di Podium Points in ottica-Showdown. Per Gara 3 in programma nel tardo pomeriggio resta un obiettivo da centrare: il riconoscimento di “King of Brands” per il pilota che totalizzerà più punti nelle tre manche, con legittimi pretendenti lo stesso Bridewell e Tarran Mackenzie, terzo dopo la vittoria di Gara 1.

DISASTRO BROOKES

In una gara che ha proposto Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) quarto dopo un grintoso avvio ed un Rory Skinner sesto confermandosi ad alti livelli da rookie, Josh Brookes ha vissuto la sua peggior manche di sempre nel British Superbike. In difficoltà sul piano fisico (problematica non accusata nei turni di prove bagnati dalla pioggia, vedi Warm Up della mattinata), ha navigato ai margini della zona punti per poi concludere diciottesimo dopo un fuoripista alla Westfield Bend. Un problema per il Campione in carica anche di prospettiva, considerando che la zona-Showdown si allontana sempre più.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Brands Hatch GP, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 20 giri in 28’48.394

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.188

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 5.485

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 5.758

5- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 6.503

6- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.658

7- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.865

8- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 18.410

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 18.823

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 19.093

11- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 25.533

12- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 25.722

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 25.782

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 27.195

15- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 30.320

16- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 32.392

17- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 32.574

18- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 34.480

19- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 39.763

20- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 58.147

21- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 59.554

