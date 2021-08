Brad Jones, la speranza: i medici riducono la sedazione

Brad Jones, sfortunato protagonista di un drammatico incidente nella tappa del BSB a Brands Hatch, è stato operato al bacino ed al torace. Si prevede di interrompere la sedazione dopo ulteriori esami neurologici nei prossimi giorni.

MSVR, promoter del British Superbike, ha diffuso un nuovo bollettino inerente lo stato di salute di Brad Jones. Il 23enne motociclista britannico, sfortunato protagonista di un drammatico incidente nel corso di Gara 1 del BSB a Brands Hatch, è stato recentemente operato per le lesioni subite. I medici prevedono di interrompere la sedazione nei prossimi giorni, monitorando la sua situazione dopo ulteriori esami neurologici.

IL BOLLETTINO

“Brad Jones rimane sotto le cure dello staff medico del Kings College Hospital di Londra“, si legge nel bollettino. “Recentemente è stato sottoposto con successo ad un’operazione al bacino, alle lesioni toraciche ed alle pelvi. La condizione neurologica di Brad resta il principale focus“. In tal proposito, Jones “resta sotto effetto di sedativi, che andranno progressivamente ridotti in attesa di ulteriori esami. Una volta completati, si prevede di interrompere la sedazione e consentirgli di svegliarsi.”

SPERANZA

Piccoli, ma concreti, segnali di buon auspicio per il processo di recupero di Brad Jones. Vice-Campione British Supersport in carica, quest’anno ha esordito nel BSB con i colori iForce Lloyd & Jones PR Racing BMW. Nel corso delle primissime fasi di Gara 1 a Brands Hatch è incappato in una rovinosa caduta alla Clark Jones. Un tratto dove, nel 2008, perse la vita Craig Jones nel corso della gara del Mondiale Supersport. Tutto il circus del BSB si è stretto intorno alla famiglia di Brad, correndo lo scorso weekend a Thruxton con adesivi di incoraggiamento nei confronti del giovane pilota di Stalbridge.

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.