Andrew Irwin ed il suo ritorno in Honda nel British Superbike

Honda come ultima possibilità di vincere nel British Superbike. Questo, nonostante la sua giovane età (tuttora un under-30), il pensiero di Andrew Irwin, il quale ha accettato l’offerta di Honda Racing UK per sostituire il fratello Glenn in questa stagione 2023. Dopo aver lasciato la casa dell’ala dorata a fine 2020 per sposare la causa TAS BMW, Andy è tornato sui propri passi. Motivando filo e per segno la sua decisione.

TOP TEAM DEL BRITISH SUPERBIKE

“Tornare in Honda è lo scenario ideale per me“, ha ammesso Andrew Irwin in una lunga intervista rilasciata a Newsletter. “Correrò con una delle migliori, se non la migliore squadra del BSB. Torno in Honda al momento giusto per compiere il prossimo passo della mia carriera, ovvero rimettere le cose in careggiata e tornare a lottare per vincere. Con Honda ho sempre avuto un ottimo feeling e tornare in questa squadra è bello: mi dà fiducia e un po’ di soddisfazione dopo due anni al di sotto delle aspettative“.

ADDIO BMW

Una decisione in controtendenza rispetto a quella compiuta proprio a fine 2020. “Se devo essere sincero, ho amato correre per il team TAS e apprezzo che Philip (Neill, titolare della squadra) mi abbia riconfermato lo scorso anno sebbene la prima stagione insieme non sia stata positiva. Tuttavia, credo che Honda sia il pacchetto giusto per vincere nel British Superbike. Avevo molte opzioni, pertanto tornare con Honda è stata una mia scelta al 100 %, l’ho voluto fortemente“.

VINCERE NEL BRITISH SUPERBIKE

Con Honda nel 2019 e 2020 ha ottenuto le sue prime vittorie nel BSB, ma non è mai stato in lizza per la conquista del titolo. “Adesso ho corso per tre team (PBM Ducati, Honda Racing UK e TAS BMW), tutti e tre ufficiali di tre costruttori diversi e ho visto come lavorano in maniera diversa. Con la Honda so che ho il miglior feeling in sella, inoltre mi seguirà nuovamente Darren Maisey con il quale ho già lavorato nel 2019. Con la giusta preparazione, soprattutto in termini di mentalità, sono convinto possiamo disputare una grande stagione“.