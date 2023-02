Questo fine settimana in Australia la Superbike si rimette a correre con il round d’apertura del Mondiale 2023. Si riparte con ancora negli occhi la strepitosa avventura di pochi mesi fa, che ci ha regalato il duello stellare fra Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. E’ stata una delle edizioni più belle e combattute del campionato riservato alle derivate dalla serie che adesso rivive nelle pagine di “World Superbike The Official Yearbook 2022”. Un volume di gran pregio con 200 pagine in grande formato elegantemente confezionate che non può mancare nella collezione degli appassionati. E’ disponibile nello store del sito ufficiale del Mondiale (qui il link)

La vetrina del WorldSBK

L’opera è pubblicata direttamente da Dorna World Superbike Organization, cioè la società che promuove il Mondiale. E’ un caleidoscopico compendio dell’intera annata di gare, completissima. Ciascuno dei dodici round è raccontato essenzialmente attraverso immagini. Ma gli otto capitoli riassumono in maniera perfetta l’essenza di questo autentico fenomeno sportivo che nel corso dei decenni è diventato anche costume, cioè un modo di interpretare e vivere lo sport, a contatto diretto con i protagonisti. Quindi il libro piacerà non solo a chi del WorldSBK conosce già ogni aspetto, ma anche ai tanti che vi si avvicinano per la prima volta, e attraverso queste pagine patinate avranno la possibilità di vivere le emozioni con lo sguardo. Cominciando a sognare, com’è naturale, l’esperienza diretta.

Otto capitoli

Il libro è organizzato in otto parti: Venue & classes, season overview, 2022 Champions, Shadows, Fairings off, Pirelli Power, Behind the visors e la parte finale Super Stas. Già dal titolo dei capitoli, si disegna l’ideale percorso che porta il lettore a rivivere un’annata intera di grandi emozioni, sfida tecnica e divertimento nel paddock. Senza tralasciare di presentare in dettaglio i campioni di Superbike, Supersport e WSS300SP: Alvaro Bautista, Dominique Aegerter e Alvaro Diaz. E’ pubblicato in lingua inglese, ma per i lettori italiani non è affatto un ostacolo, perchè la parte preminente è quella visuale.

Opera d’autore

Alla realizzazione del World Superbike Official Year Book 2022 hanno lavorato grandi professionisti del settore. L’art director è Mirco Lazzari, uno dei fotografi più noti del motociclismo. I testi sono stati scritti da Gordon Ritchie, uno dei giornalisti di più ampia militanza e competenza del paddock. Le fantastiche immagini che caratterizzano l’opera sono firmate da David Clares, Jairo Diaz, Luca Gambuti, Raffaella Gianolla e lo stesso Mirco Lazzari. Caratteristiche tecniche: formato 25x28cm, pagine 200. Costa 48€.