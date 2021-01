“Motopiana”, il racconto delle vicende tecnico-sportive dei fratelli Piana

Una piccola factory fiorentina capace di affrontare marchi ben superiori, fino al prematuro addio. In "Motopiana" Mario Gamberucci e Maurizio Mazzoni ci fanno rivivere questa storia.

Il fiorire inarrestabile di nuove iniziative dettate dal desiderio di riscatto, dalla passione e dall’inventiva. Una caratteristica comune a tutti i momenti che seguono lunghi periodi di difficoltà, lutti, sacrifici e rinunce. Così è stato anche per il motociclismo. Nel nostro paese gli anni che hanno seguito la fine delle due atroci guerre mondiali hanno visto la nascita di tanti nuovi marchi. Molti hanno avuto vita più o meno breve pur essendo caratterizzati da ottime qualità. Mario Gamberucci e Maurizio Mazzoni hanno riportato alla luce la storia tecnico-sportiva della Motopiana, una marca attiva a Firenze negli anni Venti, grazie alla passione sportiva ed alle capacità tecniche dei fratelli Gualtiero ed Aldo Piana.

Durante tutti gli anni Venti del secolo scorso le Motopiana affrontarono a viso aperto, spesso vittoriosamente, su tutti i campi di gara della penisola le moto di marchi già ben consolidati ed in possesso di risorse assai superiori a quelle della piccola factory fiorentina. Il libro ripercorre tutta la vicenda tecnico-sportiva dei fratelli Piana. Dalla prima vittoria con la piccola bicicletta a motore DKW nel terribile fango del primo Circuito del Mugello stradale. Fino agli accordi con l’inglese JAP per ottenere i motori del costruttore britannico e l’esaltante successo al Circuito del Lario. Tre moto fiorentine conclusero nei primi quattro posti, trionfando proprio sulle strade di casa della grande rivale Moto Guzzi in quello che, per le difficoltà del tracciato, era definito il Tourist Trophy italiano.

Purtroppo, come spesso accade, alla passione ed alle capacità tecniche non corrispondono equivalenti doti manageriali. La Motopiana fu quindi costretta ad ammainare la bandiera proprio nel momento di maggior splendore sportivo. Il libro, 170 pagine b/n in brossura, può essere acquistato attraverso Amazon al prezzo di 20,86 euro. Siete interessati ad averne una copia? Cliccate qui.