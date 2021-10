MotoGP: 58 il libro illustrato ispirato al SIC in vendita a Misano

58, libro illustrato ispirato al mitico SIC, sarà protagonista a Misano nell'evento MotoGP. Parte del ricavato alla Fondazione Marco Simoncelli Onlus.

Il secondo gran premio stagione del mondiale MotoGP a Misano si correrà in una data fortemente simbolica: il decimo anniversario della morte di Marco Simoncelli. Per ricordare il campione di Coriano – che se n’è andato il 23 ottobre 2011 sulla pista di Sepang, in Malesia, durante il gran premio della MotoGP – CDM Edizioni porta al Misano World Circuit “58”, una favola illustrata dove il SIC accompagna il piccolo Marco in un’avventura sospesa tra sogno e realtà. Marco Simoncelli rivive così in un racconto scritto da Fabio Fagnani e animato da 18 tavole realizzate con una tecnica originale dall’illustratrice Noemi Parente. Il progetto editoriale è stato diretto da Elisabetta Lubrani.

Sostegno alla fondazione Marco Simoncelli Onlus

Per ogni copia venduta CDM Edizioni devolverà 2 € alla Fondazione Marco Simoncelli Onlus

Il libro “58” è già disponibile nelle librerie fisiche e online, ma potrete trovarlo anche al negozio “La Roba del Sic” a Coriano e al Garage 51, il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di motori che si trova al centro della MWC Square, la piazza dei motociclisti all’interno del circuito di Misano.

Per il pubblico che assisterà al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna il libro sarà disponibile anche presso i punti vendita itineranti di Racing Apparel, sempre all’interno del circuito della Riviera Romagnola.

La trama

Marco è un bambino che sogna di diventare Campione del Mondo di motociclismo. Il SIC lo prende per mano, lo accompagna in pista e, con la sua inimitabile ironia, gli indica la strada per coltivare il suo talento e raggiungere il suo sogno. “58” non è il classico libro su Marco Simoncelli, ma un racconto disincantato che ripercorre alcune delle sue imprese indimenticabili in una favola illustrata sospesa tra sogno e realtà. Il SIC trasmette al piccolo Marco la sua grinta e la sua determinazione, elementi che lo caratterizzavano in pista. Lo fa con quella dolcezza, ironia e purezza che lo hanno reso un personaggio capace di varcare i confini del motociclismo. “58” è un libro che fa sognare ad occhi aperti tutti coloro che, grandi e piccoli, inseguono un sogno. Il libro racconta la vera indole di Marco Simoncelli a chi non ha avuto la possibilità di conoscerlo o ammirarlo in pista.

