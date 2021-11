Misano World Circuit: party di Natale nella Square, “58” il libro strenna

Venerdi 3 dicembre grande party nella Square del Misano World Circuit. Piloti a sorpresa, moto di prestigio e idee regalo da corsa. C'è anche la favola illustrata dedicata a Marco Simoncelli

Il Misano World Circuit chiude un anno straordinario organizzando un colorito MWC XMas, party di Natale che avrà luogo venerdi 3 dicembre dalle 15 nella Square, l’area show aperta pochi mesi fa. Oltre alle varie attività ed occasioni di divertimento per grandi e piccini, ci sarà anche l’opportunità di acquistare “58”, la favola illustrata dedicata al mitico Marco Simoncelli. Il libro scritto da Marco Fagnani e illustrato da Noemi Parente è in vendita nello store di Garage 51, al costo di 20€. Per ogni copia venduta 2€ sono devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli. L’opera, uscita il 14 ottobre scorso, è già alla seconda ristampa e da settimane figura fra i libri più venduti nei principali store on line.

Misano World Circuiti guarda al futuro

“Al fitto calendario di eventi internazionali s’è sovrapposta un’attività che ne ha consentito lo svolgimento in piena sicurezza” spiega Andrea Albani, managing director del MWC. “Il 2021 ha visto l’impianto arricchirsi con nuove strutture, nuovi partners, nuovi orizzonti di sviluppo. I prossimi dodici mesi si annunciano altrettanto intensi sotto l’aspetto organizzativo e vogliamo condividere tutto questo con la comunità delle famiglie e delle imprese”.

Piloti a sorpresa

Il party andrà avanti fino alle 19 e non mancheranno i piloti. Dopo le fatiche del motomondiale alcuni alfieri della Riders’ Land saranno a MWC per sessioni di autografi con gli appassionati. Per i collezionisti e appassionati, sarà realizzata una nuova tiratura limitata dell’introvabile poster dell’ultima gara di Valentino Rossi a Misano. Insieme a Tecnobike fino alle 16.30 saranno organizzati tour con biciclette elettriche all’interno del grande parco dei motori, come ormai è identificato il Marco Simoncelli.

Garage 51, in aggiunta alle idee regalo presenti in store, darà ai bambini la possibilità di divertirsi e provare le Ducati elettriche giocattolo, messe a disposizione dalla Peg Perego alla MWC Square. A disposizione degli appassionati, ad un prezzo speciale, anche il Simulatore MotoTrainer.

Vecchie signore in esposizione

A cura dei motoclub locali alcune iniziative: dalla promozione del Trofeo Minimoto Marco Simoncelli che si avvicina al decennale, all’esposizione delle minimoto storiche che idealmente rappresentano le radici della Riders’ Land fino alle più attuali. I Motoclub di Misano e Motoclub Pasolini di Rimini porteranno in circuito anche le moto storiche. Alle 17.30 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale della MWC Square, con l’intervento del Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri