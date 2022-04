Il Galateo Social fa il pienone al Nautico di Rimini 

Ci sono serate nelle quali puoi riscoprire quanto possa essere interessante confrontarsi dal vivo sui grandi temi della comunicazione e della società di oggi, piuttosto che seguire passivamente un noioso webinar.

E’ successo al Club Nautico di Rimini, tra le principali istituzioni della marineria italiana, fondato nel 1933. In una riuscitissima serata il giornalista e massmediologo Stefano Bergonzini ha presentato “Il Galateo Social” edito da CDM Edizioni. Il libro è tra le principali novità editoriali di questo 2022 nel campo dei mass media.

Incalzato dal presidente del Cub Gianfranco Santolini, dalla giornalista Marianna Giannoni e da un pubblico numeroso e attento, Stefano Bergonzini ha affrontato il fuoco di fila delle domande legate ai contenuti del libro. Dall’enigmatico Elon Musk, nuovo proprietario di Twitter, al metaverso. Dai curricula senza età nè sesso, alla libertà dall’ipocrisia del politicamente corretto, sino al GDPR e al recentissimo Digital Services Act.

“E’ stata dura reggere un simile confronto dal vivo ma credo di essermela cavata” ha detto Bergonzini. “Sono contento di avere scritto un libro come Il Galateo Social , che è un poco come il manuale delle giovani marmotte della comunicazione. Dentro c’è tutto quello che serve per comunicare ieri, oggi e domani. Con le adeguate conoscenze puoi risolvere i tanti dubbi che assillano chi vuole utilizzare i Social in modo corretto e professionale. D’altra parte per scriverlo ci sono voluti 25 anni”.

Stefano Bergonzini, giornalista professionista ha fondato nel 1996 la prima agenzia di stampa della MotorValley. E’ noto nel mondo del motociclismo per essere stato addetto stampa di Aprilia Racing con Matilde Tomagnini e dei team Lightspeed Kawasaki Supported, Martin Honda, Husqvarna Racing. Inoltre ha lavorato RMU VR46 Riders Academy, Pasini Racing e ParkinGO Yamaha, nonché per ilMotoclub Mantovano Tazio Nuvolari