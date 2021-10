Ecco com’è nato “58” il racconto che si ispira al mito Marco Simoncelli

E' stato accolto con enorme successo "58" il racconto illustrato che ricorda il SIC anche a chi non l'ha conosciuto. Elisabetta Lubrani ci racconta ispirazione e retroscena del progetto

Ieri è stata annunciata l’uscita di 58, il racconto che ricorda a lettori di ogni età il mito di Marco Simoncelli. Non solo il grandissimo pilota che è stato ma soprattutto il ragazzo che tutti abbiamo amato per la sua umanità, disincanto e arguzia. CDMedizioni ha scelto un linguaggio particolare, la storia illustrata, per proporre in maniera originale una storia legata ad un grande personaggio dello sport. Gli appassionati si riconosceranno nell’intreccio di questa favola sospesa fra sogno e realtà. Ma l’ambizione degli autori è raggiungere anche un pubblico più ampio, di chi ha sentito parlare soltanto del Simoncelli pilota, oppure non segue lo sport. L’accoglienza è stata così entusiastica che, a poche ore dal lancio, il libro è già andato in ristampa.

Come si costruisce una storia?

Elisabetta Lubrani, responsabile del progetto, ha raccontato com’è nato il progetto, chi ci ha lavorato e i retroscena della realizzazione in un articolo pubblicato da MattiaPascal sito di critica letteraria, commenti senza confini e lifestyle. “Erano molte le suggestioni che la storia di questo straordinario campione ci suggeriva” scrive la Lubrani “ma di una cosa eravamo tutti convinti: cercare di raccontare Il Sic a modo nostro. È così che è nata la storia del piccolo Marco, storia che ci ha permesso di esplorare un mezzo espressivo nuovo: le illustrazioni.”

Chi sono gli autori?

58 è stato scritto da Fabio Fagnini, giornalista milanese, già autore di libri di vario genere, e illustrato da Noemi Parente, che coi suoi 21 anni è la più giovane della squadra. Elisabetta Lubrani ci presenta i suoi autori e tecnici durante il percorso compiuto per fare in modo che storia e illustrazioni si “parlassero”, come se il libro fosse un film. Clicca qui per leggere retroscena, curiosità e molto altro sulla realizzazione di 58.

58 in vendita sugli store on line e nelle librerie fisiche