Adrian Newey sbanca Imola F1 e l’autobiografia vola in libreria

La RB18 è la sua ultima monoposto vincente progettata dal genio Adrian Newey. Dietro la doppietta di Max Verstappen, che a Imola ha vinto due gare sbaragliando la concorrenza della Ferrari, c’è ancora una volta lo zampino del mitico ingegnere britannico. Al direttore tecnico della Red Bull Racing sono bastate poche settimane per colmare un divario tecnico che sembrava enorme. Adesso il Campione del Mondo Max Verstappen è di nuovo in in grado di battere la Ferrari dominatrice dei primi Gran Premi della nuova era.

La rivincita perfetta

La Red Bull ha fatto doppietta con Verstappen e Perez proprio nel circuito maledetto per Adrian, quello dove Newey aveva vissuto il più grande dolore della sua carriera. La morte di Ayrton Senna nel 1994, a bordo della Williams che aveva progettato. Un contrasto di sensazioni che riassume bene la vita dell’ingegnere nato a Stratford-upon-Avon. Una vita costellata di enormi gioie: dai trionfi di campionissimi come Mario Andretti, Nigel Mansell, Alain Prost, Sebastian Vettel, fino a Max Verstappen. Ma soprattutto contraddistinta da grandi intuizioni tecniche. In “Come ho progettato il mio sogno”, libro edito in Italia da CDM Edizioni e distribuito da Messaggerie Libri, è lo stesso Adrian Newey a raccontarci come nascono i suoi capolavoro di meccanica, tecnologia e aerodinamica. Il libro ripercorre la sua vita attraverso tutte le monoposto che ha creato: dal primo disegno all’età di 12 anni ai segreti delle corse di oggi.

Un progettista da romanzo

“Come ho progettato il mio sogno”, disponibile nelle librerie fisiche e on line, è un racconto sincero e diretto in cui Newey svela non solo le approfondite conoscenze tecniche e aerodinamiche, ma anche il lato umano del suo lavoro. Uno straordinario documento in cui accorpa tutto il suo ‘know how’ che lo ha portato a vincere il titolo Costruttori con tre differenti team di F1 (Williams, Mc Laren, Red Bull) e a diventare il tecnico più vincente di ogni epoca. La biografia di Adrian Newey – tradotta da Paolo Filisetti, giornalista tecnico della F1 ed Elisabetta Lubrani – racconta non solo la progettazione di auto vincenti, ma anche straordinarie esperienze di vita: il profondo legame fra uomo e tecnologia che rende così affascinante e unica la F1.

L’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno” Formato:15×21 pp.410 Isbn: 978-8894437928 Prezzo: 29,00

Foto: RedBull.com