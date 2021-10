Che successo 58, il libro illustrato sul SIC ospite di Sky Sport 24

Lo scrittore Fabio Fagnani ha presentato 58 ospite di "Buon week end" su Sky Sport 24. La favola illustrata su SIC edita da CDM Edizioni sta riscuotendo grande successo di pubblico e di critica

A dieci giorni dal lancio “58”, la favola illustrata ispirata al mitico Marco Simoncelli, è già andata in ristampa. Pubblico e critica stanno apprezzando il libro scritto da Fabio Fagnani e illustrato da Noemi Parente, con la supervisione artistica di Elisabetta Lubrani. Milanese, 29 anni anni, Fagnani ha presentato l’opera su Sky Sport 24 all’interno del contenitore “Buon Week end”. Il video dell’intervento è visibile qui sopra.

Il Sic fra sogno e realtà

“58 non è la solita biografia, ma qualcosa di più profondo” ha spiegato Fabio Fagnani. “E’ la storia del piccolo Marco, che sogna di diventare un campione. Il SIC diventerà il maestro del ragazzo e gli insegnerà un pò tutto, non solo dei motori ma anche della vita. Le moto, in questo caso, diventano l’escamotage per raccontare qualcosa di ancor più emozionante.” Il racconto corre fra le pagine accompagnato dalle illustrazioni di Noemi Parente, artista pugliese appena ventenne. Con tratto e tecnica originalissima è riuscita a creare un’atmosfera da sogno, puntando su tonalità di colore che rendono il libro particolarmente affascinante. “Quello che volevamo era far conoscere l’anima di Marco Simoncelli, pilota grandissimo ma anche ragazzo sincero e irriverente. Abbiamo cercato di far capire chi fosse il SIC anche ad un pubblico, magari giovanissimo, che non ha avuto la fortuna di vivere le imprese in pista”.

Un team al lavoro

Fabio Fagnani ha spiegato com’è nata quest’opera originale. “Con l’editore e i suoi collaboratori abbiamo cercato un linguaggio che ci permettesse di arrivare a più persone possibili, anche di mondi distanti da quello della moto. Mentre io scrivevo la storia, Noemi ha cominciato a disegnare le tavole, interpretando liberamente episodi, stati d’animo e l’interiorità dei vari personaggi. E’ un percorso che abbiamo fatto insieme, ci abbiamo messo il cuore e siamo convinti che le stesse emozioni arriveranno ai lettori.”

Dove trovare 58

Il libro ha un prezzo di copertina di 20€ è già disponibile sulle principali librerie on line e fisiche. Inoltre lo trovate al Museo di Marco Simoncelli e sullo shop on line La Roba del Sic: 2€ per ogni copia venduta sono devolute alla Fondazione Marco Simoncelli Onlus. Questo week end “58” è disponibile anche a Misano in occasione della MotoGP: lo trovate nello shop di Garage 51 e nelle postazioni di vendita mobili di Racing Apparel.