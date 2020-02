L'opinionista tedesco Gunther Weisinger risponde ad Anthony West sulla vicenda degli ipotetici "aiutini" per Valentino Rossi. "Non è vero niente"

Ricordate la bordata di accuse che Anthony West pochi ha rovesciato su Federmoto Internazionale e sull’intero “sistema” delle moto? Sospeso due volte per doping, il pilota australiano aveva detto, fra l’altro: “Hanno permesso a Rossi di vincere dandogli pneumatici speciali realizzati per le piste su cui correva. Tutto ciò che vedi è falso e controllato. Non credere a tutto ciò che vedi. Controllano chi vince le gare e chi no.”

LA GOMMINA SPECIALE

Questa diceria, per la verità, non è originale. Da anni, sui social, fra un’amenità e l’altra, tiene banco la storia della “gommina” speciale che spesso avrebbe dato una mano provvidenziale al nove volte iridato. Sulla questione è intervenuto Gunther Weisinger, decano dei giornalisti della MotoGP. Un opinionista autorevole, che per altro non ha mai esitato a scagliarsi contro i “poteri forti”. Una fonte, su questo tema, assai qualificata.

“DORNA E FIM NON C’ENTRAVANO NIENTE”

“Dorna e FIM non hanno mai avuto niente a che fare con questa storia delle gomme speciali Michelin per Valentino Rossi” spiega Weisinger. “Nel 2007-2008 la sfida contro la Bridgestone in MotoGP era al culmine e la Michelin godeva di un ovvio vantaggio geografico, visto che le gomme racing vengono realizzate a Clermont Ferrand (al centro della Francia, ndr). Questo permetteva ai tecnici Michelin di trasferire in azienda i dati raccolti dopo le prove del venerdi, per la realizzazione di nuove gomme che poi, via terra, il sabato mattina raggiungevano circuiti accessibili come Assen, Le Mans, Barcellona, a volte anche Mugello e Jerez. Forse in qualche circostanza sono stati usati anche aerei privati. Ma queste gomme last minute non le aveva solo Rossi, ma anche i piloti Honda. Come avrebbe potuto, la Michelin, snobbare la fornitura al Costruttore più importante per favorire Rossi, che era il loro principale avversario?”

TUTTE BALLE

“Nel 2008, inoltre, Valentino Rossi aveva le Bridgestone, quindi il vantaggio della gomma Michelin dell’ultimo minuto era venuto a mancare. Eppure in quella stagione Rossi ha vinto il Mondiale.” Secondo Weisinger, quindi, Rossi non ha mai avuto vantaggi “inconfessabili” da parte di Michelin. Il giornalista di lingua tedesca anzi rivolta la prospettiva. “Nel 2006-2007 la Ducati aveva l’esclusiva della fornitura Bridgestone, e questo si che è stato un vantaggio. Casey Stoner nel 2007 (l’anno dell’unico Mondiale Ducati, ndr) poteva scegliere la soluzione più adatta fra 400 pneumatici ogni fine settimana!”