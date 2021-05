Videogiochi di moto: 4 migliori titoli con cui divertirsi per tutte le età

I quattro migliori videogiochi di moto, dedicati a chi ama il mondo dei motori o a chi semplicemente vuole trascorrere del tempo libero.

Il mondo dei videogiochi è particolarmente vasto, con tantissime categorie a disposizione. Ogni anno vengono pubblicati centinaia, se non migliaia, di titoli diversi nel tentativo di soddisfare le preferenze dei sempre più esigenti giocatori. Questo non è un compito semplice, dato che esistono molti fattori che influenzano ciò che potrebbe piacere ad un giocatore rispetto ad un altro.

L’età ha sicuramente un ruolo importante. Per questo motivo, mentre ad un pubblico adulto potrebbero piacere di più i giochi da casino online Unibet, altri utenti più giovani potrebbero preferire dei giochi sparatutto o di avventura. Esiste, tuttavia, una categoria di giochi che riteniamo possa soddisfare davvero tutte le età. Stiamo parlando dei videogiochi di moto, utilizzabili davvero da ogni utente.

4 migliori videogiochi di moto

Abbiamo creato una lista dei 4 migliori videogiochi di moto, utilizzabili soprattutto da coloro che hanno una passione per motori. Ma che possono essere ideali anche per coloro che vogliono semplicemente passare del tempo con qualcosa di diverso. Ecco quali titoli usare.

MXGP 2020. Si tratta del gioco ufficiale FIM World Motocross Championship, aggiornato per le nuove console di gioco. In questo senso, può essere utilizzato sia su PC che su console di ultima generazione come Xbox Series X e PlayStation 5. Il videogioco è focalizzato sulle moto da cross, con cui è possibile eseguire acrobazie e gareggiare in tracciati in giro per il mondo. Il simulatore è particolarmente realistico rispetto alla maggior parte dei giochi simili offerti dalla concorrenza, grazie all’impegno della casa di produzione Milestone.

Mad Skills Motocross 2. Coloro che vogliono divertirsi con giochi di moto, ancora una volta in stile cross, ma non dispongono di dispositivi fissi come PC e console, possono provare Mad Skills Motocross 2, scaricabile direttamente su cellulare. Si tratta di un’ottima opzione per divertirsi in movimento esplorando tracciati avvincenti, aggiornati in modo regolare dallo sviluppatore Turborilla.

MotoGP 20. Tralasciando le motocross ed entrando nel mondo delle moto da pista, non esiste gioco migliore di MotoGP 20. In realtà, è già previsto il lancio di MotoGP 21 che dovrebbe essere ancora più performante rispetto al precedente. Tuttavia, dato che non è ancora possibile utilizzarlo gli aspiranti piloti devono accontentarsi della versione dell’anno precedente compatibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Asphalt 8 Airborne – Modalità Bike. Non potevamo lasciare i giocatori da smartphone senza un titolo dedicato alle moto da strada tra cui scegliere. Asphalt 8 Airborne offre una modalità interamente dedicata alle moto con una grafica pazzesca per smartphone Android, in grado di competere con alcuni giochi per console. Non resta che scaricarlo e provarlo per capire che cosa intendiamo dire.

Questi erano solo quattro dei migliori videogiochi di moto da provare. Ovviamente, sul mercato esistono tantissimi altri titoli, e giochi come le moto elettriche. Tuttavia, riteniamo che tutti coloro che vogliano vivere l’esperienza di motocross o moto da strada dovrebbe partire da questi giochi per poi esplorare le altre opzioni nel settore. Anche se sarà difficile staccarsi dallo schermo una volta iniziato a giocare.

Foto: Unsplash.com