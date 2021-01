Valentino Rossi vende il suo yacht: in arrivo un nuovo Pershing

Valentino Rossi ha venduto il suo vecchio yacht che a breve partirà verso un porto della Francia. Per il campione di Tavullia in arrivo un nuovo Pershing.

Anno nuovo, vita nuova. Squadra nuova e yacht nuovo per Valentino Rossi. In procinto di esordire con il team Petronas SRT, al fianco di Franco Morbidelli, il 41enne di Tavullia ha ordinato una nuova imbarcazione per il relax estivo. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’ il Mochi Craft del campione sta per approdare da Pesaro e dirigersi verso un porto della Francia. Ad acquistare il suo yacht, realizzato una quindicina di anni fa, sarebbe un collezionista francese e probabilmente un ammiratore del #46.

Secondo indiscrezioni non certe, Valentino Rossi avrebbe ordinato un ‘Pershing’ ai cantieri di Mondolfo, del gruppo Ferretti. All’interno del porto di Pesaro l’imbarcazione del pilota è una delle più piccole, visto che ci sono 12-14 yacht tutti superiori ai 40 metri. A giudicare dalla catena di produzione dell’azienda Pershing la nuova “M1 dei mari” non supererà i 30 metri. Il Mochi Craft (prezzo di listino intorno agli 800mila euro) fino a qualche anno fa era di moda tra gli amanti della nautica, tanto che anche Piersilvio Berlusconi ne aveva uno simile. 24 metri di lunghezza, non velocissimo, ma comodo e spazioso.

Il campione di Tavullia si sposta in mare sempre in gran segreto, senza troppo clamore, in compagnia degli amici più ristretti e della fidanzata Francesca. Si tratta del terzo yacht della sua vita. Dopo il Tatilla e il Titilla II aspettiamo con ansia di conoscere il nome del suo nuovo yacht. Da sempre amante del mare, al largo dell’Adriatico trova il meritato riposo lontano da occhi indiscreti e un po’ di freschezza per evitare il troppo calore dei fan. Nell’attesa dell’estate Valentino Rossi è chiamato ad un inverno molto impegnativo. A cominciare dalla sfida del prossimo week-end nella 12 Ore del Golfo con la Ferrari GT3 del team Kessel.