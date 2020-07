Valentino Rossi: Tavullia meta di fan MotoGP e gastronomia

Tavullia, roccaforte di Valentino Rossi, è diventata tappa obbligata per i fan MotoGP che arrivano a Misano. Qui fanno sosta anche i campioni del mondo.

Valentino Rossi correrà ben due Gran Premi a Misano, il 13 e 20 settembre. Sarà probabilmente a porte chiuse, ma non è da escludere una parziale apertura a pochi tifosi. Gli amanti delle due ruote che si trovano a passare per Misano Adriatico non mancano di fare tappa a Tavullia, a 13 km di distanza, una ventina di minuti in auto. Di recente è capitato anche a campioni come Sandro Cortese, Jonathan Rea, Scott Redding, Michael Rinaldi.

La città di Valentino Rossi attira come una calamita gli amanti del motociclismo, dove il 46 è stampato ovunque. Persino sulla chiesa che di solito suona a festa in caso di vittoria del Dottore, sui segnali stradali, all’ingresso di ogni giardino. Un tour che diventa sempre più d’obbligo e ben organizzato, che passa attraverso le porte del Ranch e poi non resta che fermarsi al Bar Pizzeria da Rossi. Incontrare il nove volte campione del mondo non è certo semplice, per non andarsene quindi con l’amaro in bocca non resta che fermarsi presso il suo store, il Fan Club o il suo locale, dove è possibile degustare un gelato, un caffè o cappuccino (rigorosamente col numero 46), sedersi a pranzo o cena.

Ad accogliere i tifosi di Valentino Rossi c’è lo chef Michele (Sburo), il mago della pizza ‘Musto’, il capo sala ‘Pedro’. Tra i primi piatti Tagliatella al ragù, Cappelletto al ferro. Sarà possibile degustare il gelato Yellow VR46 (limone, lime e pesca con tocco di fiori di sambuco). A fianco l’unico shop ufficiale VR46. Tutto studiato nei minimi particolari, proprio come la Yamaha YZR-M1 con cui proverà a dare l’assalto al podio in queste sue ultime stagioni in MotoGP.

Video: Instagram @VR46Tribe