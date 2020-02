Valentino Rossi sorpassato da Marc Marquez… a scuola di ballo

Valentino Rossi e Marc Marquez... prima sfida a distanza a suon di ballo. Il campione di Cervera si mostra meno impacciato del Dottore.

La prima ondata di presentazioni si è chiusa a Sepang, da domani si comincia a fare sul serio con la tre giorni di test MotoGP. Negli ultimi giorni Marc Marquez e Valentino Rossi hanno preso in mano le redini dello show, per certi versi costretti a cimentarsi in una danza divertente come richiesto dai loro fan. Impossibile sottrarsi a certe pretese quando si è in “missione commerciale” per il proprio costruttore e, dopo tanti duelli in pista, le due leggende sono state messe a confronto sulle loro qualità danzanti. Su molti profili social orientali il video con le due star alle prese con il ballo sono diventati virali…

Il balletto di Valentino Rossi, accompagnato da Vinales e Jarvis, ha spopolato su Tik Tok, uno dei social più in voga del momento. Il 40enne di Tavullia si è mostrato però alquanto impacciato nei movimenti, evidentemente imbarazzato a ritrovarsi al centro di una danza. Marc Marquez e suo fratello Alex, invece, ospiti di un talkshow televisivo, sembravano trovarsi a proprio agio in veste di ballerini. Ad aggiudicarsi questa prima manche extra MotoGP è il fenomeno di Cervera, molto più sciolto nei movimenti e più abituato ad esporsi in prima fila. Da venerdì 7 febbraio si torna a viaggiare in pista, quella di asfalto, a Sepang. Per il Dottore inizia l’ultima stagione con i colori del team factory, per la Formica Atomica prende il via l’assalto al nono titolo.