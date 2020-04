Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello in quarantena a Tavullia. La modella lombarda regala qualche scatto bollente ai suoi follower.

Valentino Rossi è in quarantena a Tavullia con Francesca Sofia Novello, in attesa di poter tornare ad una parvenza di normalità. Forse da maggio potrà tornare ad allenarsi regolarmente al Ranch insieme ai ragazzi dell’Academy. Il calendario MotoGP al momento è sospeso e Dorna sta facendo il possibile per allestire un mini campionato. Inizio previsto ad agosto o settembre, ma non è da escludere un annullamento della stagione 2020. Molto dipenderà dalle disposizioni dei vari governi in materia di spostamenti e organizzazione dei grandi eventi.

Solo il tempo schiarirà i progetti MotoGP, ma intanto a casa di Valentino Rossi è già estate…! La bella modella di origine milanese già da diversi giorni si svela ai suoi follower sui social. Scatti mozzafiato in bikini, ma non solo, che danno un tocco di allegria a questa difficile quarantena. Il campione di Tavullia si intrattiene fra allenamenti, passeggiate al lago vicino casa e dirette Instagram con amici e colleghi. E di certo, al fianco di Francesca Sofia Novello, non c’è mai dai annoiarsi…