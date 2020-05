Valentino Rossi protagonista su Rai 1 per beneficienza

Valentino Rossi tra i protagonisti di "Non Mollare Mai - Storie Tricolori", charity show in onda su Rai 1 in prima serata per raccogliere fondi.

Il motorsport made in Italy si mobilita a favore della Croce Rossa e tra i principali protagonisti ci sarà anche Valentino Rossi. Martedì 2 giugno andrà in onda su Rai 1 in prima serata il charity show “Non Mollare Mai – Storie Tricolori”, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana. Sarà l’occasione giusta per raccogliere fondi e sostenere la Croce Rossa Italiana. Ma anche per rivedere il campione di Tavullia in TV sulle reti nazionali, dove mancava da diverso tempo.

IL DOTTORE IN PRIMA SERATA

Il programma porterà nelle case degli italiani una serata all’insegna dello sport, dove Valentino Rossi farà da apripista insieme ad altri personaggi di calibro internazionale. Conduttore d’eccezione sarà Alessandro Zanardi che coordinerà gli interventi dei tantissimi ospiti, tra cui Charles Leclerc, Lapo Elkann, Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti e molti altri. Alex Zanardi e Valentino Rossi parleranno di cosa significhi affrontare le tensioni più grandi aiutati dall’ironia. Una caratteristica che il Dottore vanta nel suo Dna e che lo ha aiutato a vincere nove titoli mondiali contro rivali storici e agguerriti. La stessa tensione che dovrà reggere nella prossima avventura in Petronas SRT, visti i presupposti non certo facili.

La serata sarà anticipata da una incisiva promozione sui social network. Valentino Rossi e gli altri ospiti contribuiranno a sensibilizzare il pubblico da casa nella raccolta fondi. Si potrà fornire il proprio contributo attraverso le piattaforme della Croce Rossa Italiana sul sito www.cri.it con IBAN, carta di credito e attraverso il Numero Solidale. Il numero solidale 45505 sarà attivo dal 27 maggio al 3 giugno 2020. Il progetto sms solidale nasce per potenziare tutti i servizi verso le persone più vulnerabili che soffrono maggiormente gli effetti dell’emergenza Covid. L’SMS solidale al numero 45505 ha il valore di 2 euro (da numeri WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce e Tiscali). La chiamata da telefono fisso ha valore di 5 o 10 euro (da numeri TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali) e di 5 euro (da numeri TWT, Convergenze e Postemobile).