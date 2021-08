Valentino Rossi presto papà, la sua Francesca attende una bimba

Una bella novità in arrivo per Valentino Rossi: la compagna Francesca Novello infatti gli regalerà presto una bambina. Dalle corse a biberon e pannolini.

Ci pensa lo stesso campionissimo di Tavullia a dare il lieto annuncio. Valentino Rossi e la compagna Francesca Novello presto saranno in tre: in arrivo infatti per la coppia una bella bimba. Un cambiamento importante per il Dottore, che da poco ha dichiarato di ritirarsi dalle corse a fine Mondiale MotoGP 2021. A quanto pare pronto per calarsi nella parte del papà, alle prese con pannolini, biberon e nottate insonni.